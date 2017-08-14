Helal lokma talebi toplu sözleşmelere de girecek

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, birçok belediye, kamu kuruluşları ve özel sektörün çalışanlarına helal sertifikalı yemekler yedirme amacıyla ihale yönetmeliklerinde değişiklikler yapmaya çalıştıklarını belirtti. Milyonlarca kamu görevlilerinin verilen yemeklerin helal gıda sertifikalı olmasını istediğini aktaran Büyüközer, “Müslümanların üyesi olduğu Memur-SEN kendine yakışanı yapıyor ve tarihi bir misyonu başlatıyor. Helal lokmanın Müslümanın olmazsa olmazı, imani bir meselesi olduğu her geçen gün daha çok anlaşılmaya başlandı. Birçok belediyeler, kamu kuruluşları ve özel sektör çalışanlarına helal sertifikalı yemekler yedirme gayreti ile ihale yönetmeliklerinde değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Son olarak Ülkemizde en büyük memur sendikası olan Memur-Sen değişiklik isteklerini ilgili makamlara toplu sözleşme şartlarını duyurmuştur. GİMDES ve DHV camiası olarak heyecanla ve bütün yüreklerimizle Memur-SEN’i destekliyoruz ve tebrik ediyoruz” dedi.

‘Helal gıda sertifikası' şartı uygulanması

“Bir müslüman, işçi olsun, memur olsun, iş veren olsun, patron olsun helal ve tayyib yemek ve yedirmek zorundadır” diyen Büyüközer, “Bu dünya hayatında bizi yaratan, yaşatan, yediren, içiren olduğuna iman ettiğimiz Rabbimizin kesin bir talimatıdır. Ayet-i Kerime böyle ilan ediyor. ‘Ey insanlar, bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve tayyib olmak şartıyla yiyin; fakat şeytanın adımlarına uymayın! Çünkü o sizin açık bir düşmanınızdır.’ (Bakara Suresi.Ayet:168) Memur-SEN kamu kurum ve kuruluşlarının yemek hizmetlerinde helal gıda sertifikası bulunan ürünler kullanılsın, yemeklerde kullanılan malzemeler helal gıda sertifikalı ürünlerden seçilsin. Başlığı ile bir teklifte bulundu. Memur-Sen memurlara verilen öğle yemeklerinde ‘helal gıda sertifikası' şartı uygulanması ve helal gıda sertifikası olmayan şirketlerin kamuya yemek hizmeti vermesinin önlenmesi talebinde bulundu” diye konuştu.

Büyüközer son olarak ise “Bütün dileğimiz; sağ duyu sahibi olan yöneticilerimiz bu masum ve tüketicilerin en temel bir hakkı olan bu talebe sahip çıkarlar ve bin yıllık tarihimizin şanına yakışan bir hizmete vesile olurlar” ifadelerini kullandı.