Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla ikinci gününü tamamladı. Zirve kapsamında helal gıda sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunan Namet Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Kayar, zirvenin yaklaşık 3 trilyon lira değere ulaşan küresel bir pazara hitap ettiğini belirtti. Helal Sertifikalı ürünlerin, tüm sektörler ve ülke ekonomisi açısından önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyen Kayar, "İslami açıdan uygunluğun yanı sıra kalite konusunda da güvence sağlayan Helal Sertifikasının, gıda güvenilirliği konusunda dünyanın önde gelen programlarından biri halini aldı" dedi.

Kayar, “Tüm üretim ve lojistik faaliyetlerimizi, kurulduğumuz günden beri tüketicilerin helal gıda tüketmeye yönelik hassasiyetlerini göz önünde tutarak sürdüren bir firmayız. Türk Standardları Enstitüsü’nden onaylı helal sertifikamız bulunuyor. Helal Sertifikası’nın et ve et ürünleri sektörü açısından önemi büyüktür. Burada İslami usullere uygun kesim ve işlemenin yanı sıra, son derece yüksek kalite ve hijyen standartlarına uyum zorunluluğu da söz konusudur. Helal Sertifikası bu açıdan daha güvenli, daha sağlıklı gıda tüketiminin de güvencesidir” ifadelerini kullandı.