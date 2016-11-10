Olay, Gökceağaç Mahallesi Çıkmapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki İsmail Korkmaz sosyal medya hesabından "Herkes hakkını helal etsin" yazısını paylaştıktan sonra evinin arkasındaki bahçede kalbine dayadığı tüfekle kendini vurdu. Tüfek sesini duyan yakınları İsmail Korkmaz’ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay