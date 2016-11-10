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Helallik isteyip intihar etti

Samsun’un Bafra ilçesinde sosyal medya hesabından "Herkes hakkını helal etsin" yazdıktan sonra kendini vuran genç hayatını kaybetti.

Helallik isteyip intihar etti

10 Kasım 2016 18:09

Olay, Gökceağaç Mahallesi Çıkmapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki İsmail Korkmaz sosyal medya hesabından "Herkes hakkını helal etsin" yazısını paylaştıktan sonra evinin arkasındaki bahçede kalbine dayadığı tüfekle kendini vurdu. Tüfek sesini duyan yakınları İsmail Korkmaz’ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

Etiketler: Bafra, İsmail Korkmaz, Samsun


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