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Helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sabah saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu

17 Temmuz 2017 10:43
Helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir ve Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli ’Şehit Polis Furkan Demir’ isimli operasyon düzenlendi. Nevşehir, Acıgöl ve Ürgüp’te 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona 110 polis katıldı. Düzenlenen operasyonu Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve Narkotik Şube Müdürü Cihan Torun havadan yönetirken, operasyon yapılan adreslerin çevresinde de drone ile kontrol sağlandı.

Nevşehir’de ilk kez uyuşturucu tacirlerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin 


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