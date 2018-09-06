Helikopter kazasında ölen iş adamıyla ilgili başhekimden açıklama

Bostancı sahili açıklarında yaşanan kazada pilot İsmet Özgür ile iş adamı Halil Ünver’in içinde bulunduğu helikopter denize çakılmıştı. Kazada Halil Ünver ve pilot İsmet Özgür yaralı olarak kurtulmuş, Halil Ünver kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kaan Gideroğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Doç. Dr. Kaan Gideroğlu, ”Saat 17.20 sularında acil servisimize 112 aracıyla getirilen hastamız 18.50 sıralarında yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen canlandırma çabalarına rağmen ne yazık ki kaybettik. Allah’tan merhuma rahmet diliyoruz. Konuyla ilgili detaylı bilgiler gerekirse bakanlığımızca yapılacaktır. Yakınları burada bazı yakınları burada, diğerleri gelecek. 112 ile mavi kod ile getirilen bir hastamızdı, gerekli müdahaleleri yaptık” diye konuştu.

Mustafa Biçer

