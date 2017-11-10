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Helikopter kazasında şehit olan 17 asker törenle anıldı

Siirt'te 10 Kasım 2012 tarihinde meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan 17 Mehmetçik için İl Jandarma Komutanlığı ‘Dadaşlar Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Helikopter kazasında şehit olan 17 asker törenle anıldı

10 Kasım 2017 23:56

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ü saygıyla, şükranla andıkları böyle bir bugün de, Siirt’te 10 Kasım günü Pervari ilçesi Akmeşe bölgesinde icra edilen operasyon faaliyeti sırasında meydana gelen elim helikopter kazasında 17 kahraman askeri şehit verdiklerini aktardı.

Terörle azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerini aktaran Vali Atik, bölgede yapılan kararlı operasyonlar ile terör örgütünün büyük kayıplar yaşadığını ve bitme noktasına geldiğini sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Faruk Arvas’ın şehitler için dua okunmasının ardından Dadaşlar Şehitliği gezildi. Mehmetçiklerin programa katılan misafirlere helva ikram edilmesi ile sona erdi.

Anma programına; Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. 

Selami Deniz
 

 

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