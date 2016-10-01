Diğer
Kategoriler

Helikopter tespit etti: Tam 202 kişi!

İzmir’in Çeşme ilçesinde yapılan dört ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 202 sığınmacı yakalandı.

Helikopter tespit etti: Tam 202 kişi!

01 Ekim 2016 18:33

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı 03.00 sıralarında, Çiftlik Mahallesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot içindeki sığınmacıları fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, şişme botu durdurarak içindeki 48 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı. 37’si Suriye, 11’i Eritre uyruklu 48 sığınmacı, daha sonra Çeşme İskelesine götürüldü. Sığınmacılar, işlemlerinin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

HELİKOPTER TESPİT ETTİ

Sabaha karşı 03.30 sıralarında Çeşme bölgesindeki devreye görevine devam eden Sahil Güvenliğe ait Bell 212 helikopteri, bu kez de Altınkum mevkiinde denize açılmak için hazırlık yapan bir grup sığınmacıyı tespit etti. Sahil Güvenlik helikopterinin ihbarı üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 80 sığınmacıyı yakalayarak otobüsle İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk etti. Sabah 07.00 sıralarında ise Dalyan Mahallesi Uç Burun kıyılarında sığlığa oturmuş bir polyester tekne fark edildi. İçindeki sığınmacıları tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri kurtararak Sahil Güvenlik botuna aldılar. Polyester tekneyi de yedeğine bağlayan Sahil Güvenlik botu, sığınmacıları Çeşme İskelesi’ne götürdü. Polyester teknenin yedi emine teslim edileceği, sığınmacıların da işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi. Yine Çeşme bölgesinde devriye görevini aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, sabah 09.00 sıralarında Dalyan Mahallesi Uç Burnu’ndan denize açılarak Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmeye çalışan şişme bot içindeki sığınmacıları durdurdu. Şişme bottaki 54 sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi’ne sevk edildi. Sığınmacıların tamamının Suriyeli olduğunu tespit edilirken, sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.

Etiketler: İzmir, sığınmacılar


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!