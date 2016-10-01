Alınan bilgiye göre, sabaha karşı 03.00 sıralarında, Çiftlik Mahallesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot içindeki sığınmacıları fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, şişme botu durdurarak içindeki 48 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı. 37’si Suriye, 11’i Eritre uyruklu 48 sığınmacı, daha sonra Çeşme İskelesine götürüldü. Sığınmacılar, işlemlerinin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

HELİKOPTER TESPİT ETTİ

Sabaha karşı 03.30 sıralarında Çeşme bölgesindeki devreye görevine devam eden Sahil Güvenliğe ait Bell 212 helikopteri, bu kez de Altınkum mevkiinde denize açılmak için hazırlık yapan bir grup sığınmacıyı tespit etti. Sahil Güvenlik helikopterinin ihbarı üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 80 sığınmacıyı yakalayarak otobüsle İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk etti. Sabah 07.00 sıralarında ise Dalyan Mahallesi Uç Burun kıyılarında sığlığa oturmuş bir polyester tekne fark edildi. İçindeki sığınmacıları tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri kurtararak Sahil Güvenlik botuna aldılar. Polyester tekneyi de yedeğine bağlayan Sahil Güvenlik botu, sığınmacıları Çeşme İskelesi’ne götürdü. Polyester teknenin yedi emine teslim edileceği, sığınmacıların da işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi. Yine Çeşme bölgesinde devriye görevini aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, sabah 09.00 sıralarında Dalyan Mahallesi Uç Burnu’ndan denize açılarak Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmeye çalışan şişme bot içindeki sığınmacıları durdurdu. Şişme bottaki 54 sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi’ne sevk edildi. Sığınmacıların tamamının Suriyeli olduğunu tespit edilirken, sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.