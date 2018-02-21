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Helikopter ve drone destekli narkotik operasyonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, havadan helikopter ve drone destekli uyuşturucu tacirlerine yönelik, önceden belirlenen adreslere operasyon başlattı. Polis ekipleri, evlere yönelik operasyonunu devam ettiriyor.

Helikopter ve drone destekli narkotik operasyonu

21 Şubat 2018 16:19

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde, Çaybaşı Mahallesi'nde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan operasyona havadan helikopter ve drone ile destek verilirken mahalleye giriş ve çıkışları polis ekipleri kapattı. Şuna kadar 4 tabancanın ele geçirildiği operasyonda polis ekiplerinin adreslerdeki arama çalışmalarını eğitimli narkotik köpekleriyle devam ettirdiği öğrenildi. 

Amede Alpagüt
 

 

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