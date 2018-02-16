Helin Palandöken'in katil zanlısının yargılandığı davaya yanlış sanık getirildi

Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken'i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren sanık Mustafa Yetgin’in yargılanmasına başlanacağı duruşma sırasında büyük bir şok yaşandı.

Davada kimlik tespiti sırasında duruşmaya yanlış sanık getirildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Mustafa Yetgin'in yerine Mustafa Yetkin isimli başka bir tutuklunun getirilmesi nedeniyle duruşma başlamadı. Yanlış sanığın getirildiği kimlik tespitini sırasında ortaya çıktı. Yanlış getirilen sanık ve duruşmaya katılanlar dışarı çıkarıldı.

Gamze Erdemir

