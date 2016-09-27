1 Eylül av yasağının kalkmasının ardından balığın bol olması hem balıkçıları hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Geçen yıl balık azlığı nedeniyle verimsiz bir sezon geçiren balıkçılar, bu yıl en verimli sezonlardan birini yaşıyor. Oldukça bereketli başlayan yeni sezon, tezgahların her türden balıkla dolmasını sağladı. Balık bolluğunun tezgah ve satışlara yansımasıyla da fiyatlarda geçen sezona oranla düşüş yaşandı.

Denizlerdeki bolluğun, fiyatlara da aynı oranda olumlu yansıdığını ifade eden Balıkçı Bayram Yılmaz, "Geçen yıla oranla balık miktarında yüzde 50 civarında artış var. Deniz balıkla dolu. Tezgahlar da aynı durumda. Fiyatlarda da geçen yıla oranla yarı yarıya yakın düşüş var. Bu da satışları çok iyi etkiledi. Satışlar da çok iyi gidiyor. Bu sezon balıkçıların da vatandaşın da yüzü gülüyor. Şuanda Palamut 5 TL’den başlıyor ve büyüklüğüne göre 10 TL’ye kadar çıkıyor. Ayrıca Hamsi şuan 10 TL, Çinekop ve İri Mezgit 12.5 TL’den satışa çıkıyor” şeklinde konuştu.

