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Hem berber hem muhtar

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahalle Muhtarı, berber dükkanında hem mesleğini yapıyor, hem de günün her saatinde hizmet veriyor. Narlı’nın berber dükkanına 7’den 70'e her yaştan insan geliyor.

Hem berber hem muhtar

11 Kasım 2017 09:09

Geçimini sağlamak için mesleği olan berberliği devam ettiren İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Adnan Narlı, berber dükkanında günün her saatinde mahalleliye muhtarlık hizmeti vermeye de devam ediyor. Resmi işlemlerini ekmek teknesi olan berber dükkanında yapan Muhtar Narlı, bir eliyle mühür basarken, diğer eliyle de saç sakal tıraş yapıyor.

Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar mesleği gereği dükkanda kalan Narlı, 24 yıldır berberlik mesleğini yaptığını, 3 yıldır da muhtar olduğunu sözlerine ekledi.

Narlı, "Hem berberliği, hem de muhtarlığı aynı anda burada yapıyoruz. Seçmenimiz de sağolsun itiraz etmiyor, müşterilerimiz de sıkıntı çıkarmıyor işimizi yapıyoruz. Mahallemizin kültür seviyesi de iyi olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Müşteri koltuktayken seçmenimizin işini hallediyoruz. 24 yıldır berberlik, 3 yıldır da muhtarlık yapıyorum. Vatandaşlara daha iyi hizmet verdiğimi düşünüyorum, sabah 7’den akşam 20.00’a kadar buradayız. Hem vatandaşlarla irtibat halindeyiz devamlı hem de müşterilerimizle, vatandaşlarımız aradığında bizleri bulabiliyor. Mahallemizin nüfusu gündüz 80 bin, akşam 10 bin, seçmenimiz 2 bin. İnsanların iş yeri burada olduğundan dolayı akşama kadar buradalar. Haliyle gündüz nüfusumuz çok fazla, seçmenimiz az" dedi.
Öte yandan tıraş olmaya gelen müşteriler de durumdan rahatsız olmadıklarını söylerken, berberlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Halil Koyun 

 

 

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