Diğer
Kategoriler

'Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada hem bireysel olarak hem de takım olarak kötü oynadıklarını belirterek, “Futbol adına olumsuz, sonuç adına da olumsuz ama tur adına sevindirici bir maç oldu” dedi.

Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık

17 Ocak 2018 23:26
'Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık' - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Beşiktaş, Başkent temsilcisi Osmanlıspor’a konuk oldu. İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, bu mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, “Oyun yapımız, hücum ve savunma olarak maalesef düşündüğümüzün çok gerisindeydik. Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık. İlk yarıda oyun kontrolümüzdeyken arkasından oyun git gele döndü ve rakibin düşündüğü gibi bir oyun oldu. Ne hücumda etkili olduk nede kontratağa çıkabildik. İlk yarı skor 0-0 bitti ama geride olabilirdik. İkinci yarı ise oyunun kontrolü bizdeydi. Öne de geçtik fakat son 10 dakikada yediğimiz 2 gol ile yenildik. Kendimizi gördük bu maçta. Futbol adına olumsuzluk, sonuç adına da olumsuz ama tur adına sevindirici bir maç oldu” ifadelerini kullandı.

“TÜKİYE’NİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Bugün Isparta’da şehit olan askerlere de değinen Güneş, “3 şehidimiz vardı. İnşallah bu tip ölüm haberlerini bir daha duymayız. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, yakınlarının da başı sağ olsun. Türkiye’nin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Güneş, yeni transferler Vida ve Larin hakkında ise işlemlerinde eksiklik olduğu için bu maçta yer alamadıklarını belirtti.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim - Mustafa Apaydın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç