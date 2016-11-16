Diğer
Kategoriler

Hem doğal hem şifalı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Bozdağı eteklerinde bulunan Kurşunlu Kaplıcaları, özellikle romatizma hastalıkları için şifa kaynağı olmaya devam ediyor.


16 Kasım 2016 10:27

Tarihi Sardes Antik Kenti’nin hemen yakınında bulunan Salihli Kurşunlu Kaplıcaları, içerisinde barındırdığı kalsiyum sülfat, bikarbonat, sülfat ve hidrojen sülfür gibi mineraller sayesinde başta romatizma hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığa şifa oluyor. Cilt ve kadın hastalıklarının, solunum yolu hastalıklarının, sinirsel rahatsızlıkların ve kireçlenmelerin tamamlayıcı tedavisine olumlu etkileri bulunan kaplıcalar sağlık turizmi olarak da önemli bir konuma sahip. 43 ila 91 derece arasında değişen kaynaklardan sağlanan sularla şifa dağıtılan Kurşunlu Vadisi, 86 apart ve 270 yatak kapasiteli bir tesisinde her yıl binlerce kişiye şifa oluyor. Öte yandan kaplıcalar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan hastaların tedavi giderlerinin ödeneceği tesisler listesinde yer alıyor. Hastalar SGK’ya başvurdukları zaman burada görecekleri tedavi giderleri SGK tarafından karşılanıyor.

Tüm Türkiye’ye hizmet ediyor

Kurşunluk Kaplıcaları ve içerisinde bulunan tesis hakkında bilgi veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Bu bölge bir vadi. Kurşunlu, Allah Diyen ve Çamur Kaplıcaları olmak üzere bir vadinin içerisindeyiz. Müracaatların üzerine Turizm Bakanlığı tarafından Sağlık Turizm Bölgesi olarak ilan edildi. Bizim kendi kapasitemiz 270 yataklı bir kapasiteye sahibiz. Yaklaşık 86 odamız var. 68 dereceye kadar sıcak suyu verebiliyoruz. Yıl ortalamamız bu sene yüzde 70’e çıktı. Otellerin çok çok üzerinde bir yıl ortalamasına çıktı" dedi. 

Sadece Salihli’ye hizmet verilmediğini sözlerine ekleyen Başkan Kayda, "Türkiye’nin her yerinden bu bölgemizi ziyarete gelen 10 günlük sürelerle kalmaya gelen insanlarımızın sayısı her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Kaplıcaların SGK kapsamına alındığını hatırlatan Başkan Kayda, "Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettik. Burası Turizm Bakanlığı tarafından Sağlık Turizm Bölgesi ilan edilmiş. İnsanlarımızın vatandaşlarımızın sağlığına yönelik kaplıca sistemi var burada. Romatizmal hastalıkları olan insanların doktor raporu ile buraya şuanda geldiğini ve gelebileceğini ve giderlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanabileceğini ortaya koyduk. Bu anlamda yıl ortalamamız çok yüksek. Önümüzdeki yıllarda bunun da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İnanılmaz derecede güzel bir vadi. Ağaçların arasında, yeşilliklerin içerisinde bu bölgeyi bozmak istemiyoruz. Apartlarımız tek katlı. Hemen karşı tarafta da ikişer katlı dairelerimiz var. Daire mantığı içerisinde yaptığımız evlerimiz var. Bu hizmeti hem Salihli adına hem de tüm Türkiye’ye hizmet etme adına bizim övünçle ortaya koyduğumuz bir şey. Bakir bir bölge. Gerçekten enerjinin en yüksek olduğu bir bölge. Kazdağları’nı bilirsiniz. Ama Bozdağı’nın eteklerindeki bu Kurşunlu Kaplıcalarını görün. Harika bir hava harika bir enerji. Dolayısıyla bir gelen bir daha buradan ayrılmak istemiyor" dedi.
Kaplıcaları çoğunlukla romatizma hastalarının talep ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Kayda, "Birinci öncelikli romatizmal hastalıklardan çok fazla talep var. Her türlü romatizmal hastalık bu bölgeye yönlendirilebiliyor. Suyun içerisinde bulunun değişik minerallerden dolayı kadın hastalıkları, cilt hastalıkları olanlar bu bölgeye gelebilir" diye konuştu. 

Aykut Yeniçağ - Behzat Akcan - Önder Aydın
MANİSA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!