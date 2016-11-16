Tarihi Sardes Antik Kenti’nin hemen yakınında bulunan Salihli Kurşunlu Kaplıcaları, içerisinde barındırdığı kalsiyum sülfat, bikarbonat, sülfat ve hidrojen sülfür gibi mineraller sayesinde başta romatizma hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığa şifa oluyor. Cilt ve kadın hastalıklarının, solunum yolu hastalıklarının, sinirsel rahatsızlıkların ve kireçlenmelerin tamamlayıcı tedavisine olumlu etkileri bulunan kaplıcalar sağlık turizmi olarak da önemli bir konuma sahip. 43 ila 91 derece arasında değişen kaynaklardan sağlanan sularla şifa dağıtılan Kurşunlu Vadisi, 86 apart ve 270 yatak kapasiteli bir tesisinde her yıl binlerce kişiye şifa oluyor. Öte yandan kaplıcalar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan hastaların tedavi giderlerinin ödeneceği tesisler listesinde yer alıyor. Hastalar SGK’ya başvurdukları zaman burada görecekleri tedavi giderleri SGK tarafından karşılanıyor.

Tüm Türkiye’ye hizmet ediyor

Kurşunluk Kaplıcaları ve içerisinde bulunan tesis hakkında bilgi veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Bu bölge bir vadi. Kurşunlu, Allah Diyen ve Çamur Kaplıcaları olmak üzere bir vadinin içerisindeyiz. Müracaatların üzerine Turizm Bakanlığı tarafından Sağlık Turizm Bölgesi olarak ilan edildi. Bizim kendi kapasitemiz 270 yataklı bir kapasiteye sahibiz. Yaklaşık 86 odamız var. 68 dereceye kadar sıcak suyu verebiliyoruz. Yıl ortalamamız bu sene yüzde 70’e çıktı. Otellerin çok çok üzerinde bir yıl ortalamasına çıktı" dedi.

Sadece Salihli’ye hizmet verilmediğini sözlerine ekleyen Başkan Kayda, "Türkiye’nin her yerinden bu bölgemizi ziyarete gelen 10 günlük sürelerle kalmaya gelen insanlarımızın sayısı her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Kaplıcaların SGK kapsamına alındığını hatırlatan Başkan Kayda, "Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettik. Burası Turizm Bakanlığı tarafından Sağlık Turizm Bölgesi ilan edilmiş. İnsanlarımızın vatandaşlarımızın sağlığına yönelik kaplıca sistemi var burada. Romatizmal hastalıkları olan insanların doktor raporu ile buraya şuanda geldiğini ve gelebileceğini ve giderlerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanabileceğini ortaya koyduk. Bu anlamda yıl ortalamamız çok yüksek. Önümüzdeki yıllarda bunun da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İnanılmaz derecede güzel bir vadi. Ağaçların arasında, yeşilliklerin içerisinde bu bölgeyi bozmak istemiyoruz. Apartlarımız tek katlı. Hemen karşı tarafta da ikişer katlı dairelerimiz var. Daire mantığı içerisinde yaptığımız evlerimiz var. Bu hizmeti hem Salihli adına hem de tüm Türkiye’ye hizmet etme adına bizim övünçle ortaya koyduğumuz bir şey. Bakir bir bölge. Gerçekten enerjinin en yüksek olduğu bir bölge. Kazdağları’nı bilirsiniz. Ama Bozdağı’nın eteklerindeki bu Kurşunlu Kaplıcalarını görün. Harika bir hava harika bir enerji. Dolayısıyla bir gelen bir daha buradan ayrılmak istemiyor" dedi.

Kaplıcaları çoğunlukla romatizma hastalarının talep ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Kayda, "Birinci öncelikli romatizmal hastalıklardan çok fazla talep var. Her türlü romatizmal hastalık bu bölgeye yönlendirilebiliyor. Suyun içerisinde bulunun değişik minerallerden dolayı kadın hastalıkları, cilt hastalıkları olanlar bu bölgeye gelebilir" diye konuştu.

Aykut Yeniçağ - Behzat Akcan - Önder Aydın

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