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Hem evleri hem paraları yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kül oldu. Aile üyeleri, evle birlikte 5 bin liranın da yandığını görünce ikinci şoku yaşadı.

Hem evleri hem paraları yandı

18 Kasım 2016 20:17
Hem evleri hem paraları yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Ahmet Hamşa ile birlikte 3 ailenin kiralık olarak ikamet ettiği Hamzabey Caddesi üzerindeki müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aile bireylerinin evde olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri dört bir yandan yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Hem evleri hem de paraları yandı
Haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen Ahmet Hamşa ve ailesi, evlerinin yandığını görünce şok yaşadılar. Söndürme çalışmalarının ardından evine giren Ahmet Hamşa, aile bireyleri ile birlikte mobilya firmasında çalışarak kazandıkları 5 bin liranın yandığını görünce ikinci şoku yaşadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İki katlı ahşap binada yangın
Öte yandan Yenice Mahallesi Mustafa Bey Caddesi üzerindeki 2 katlı ahşap binanın birinci katında kiracı olarak oturan Suriyeli Cuma Elşevvah’nin üstüne örtmek için elektriğe taktığı elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıktı. Duman içinde kalan odadan kendisini dışarı atan Elşevvah’ın haber vermesi üzerine komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda yatak odasında maddi hasar meydana geldi.

Salih Bakıcı


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