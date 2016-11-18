Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Ahmet Hamşa ile birlikte 3 ailenin kiralık olarak ikamet ettiği Hamzabey Caddesi üzerindeki müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aile bireylerinin evde olmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri dört bir yandan yangına müdahale ederek söndürdüler. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Hem evleri hem de paraları yandı

Haber verilmesi üzerine yangın yerine gelen Ahmet Hamşa ve ailesi, evlerinin yandığını görünce şok yaşadılar. Söndürme çalışmalarının ardından evine giren Ahmet Hamşa, aile bireyleri ile birlikte mobilya firmasında çalışarak kazandıkları 5 bin liranın yandığını görünce ikinci şoku yaşadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İki katlı ahşap binada yangın

Öte yandan Yenice Mahallesi Mustafa Bey Caddesi üzerindeki 2 katlı ahşap binanın birinci katında kiracı olarak oturan Suriyeli Cuma Elşevvah’nin üstüne örtmek için elektriğe taktığı elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıktı. Duman içinde kalan odadan kendisini dışarı atan Elşevvah’ın haber vermesi üzerine komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda yatak odasında maddi hasar meydana geldi.

Salih Bakıcı