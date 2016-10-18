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'Hem Kuzey Suriye’de, hem de Kuzey Irak’ta yaşanan Türk-Amerikan savaşıdır'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Türkiye’nin Amerika’nın emriyle asla hareket etmemesi gerektiğini söyleyerek, “Şu anda onu yapmıyoruz. Hem Kuzey Suriye’de, hem de Kuzey Irak’ta yaşanan Türk-Amerikan savaşıdır. Mandacılar ile millicilerin savaşmasıdır” dedi.

Hem Kuzey Suriyede, hem de Kuzey Irakta yaşanan Türk-Amerikan savaşıdır

18 Ekim 2016 08:40

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Mudanya’da ‘teröre karşı milli birlik’ konferansına katıldı. Konferans öncesinde Musul operasyonu ile alakalı açıklamalarda bulunan Uğur, “Musul operasyonunu Suriye’den ayırmamak lazım. Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatında da biz Amerika ile karşı karşıya kaldık. Aslında Irak’ın kuzeyindeki hadiselerde de Amerika ile karşı karşıyayız. Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonu yaparak, "masada artık ben de varım" dedi. Musul hadisesinde Irak devleti bir açıklama yaptı. 2 senedir bizim Başika’da bulunan tugayımız oradaki insanları teröre karşı eğitiyordu. Ayrıca bizim Musul olarak olaya bakmamız gerekir. Telafer’de soydaşlarımız var. Ayrıca FETÖ ilişkili PKK da Kandil’de. Musul operasyonuna bizi dahil etmemelerinin çok büyük anlamı yok. Cumhurbaşkanı ve Başbakan "B ve C planlarımız var" dediler. Olası biçimde Musul’un içerisine Irak güçleri değil daha sonra peşmergeler, PYD’liler girerse oradaki Türkmen kardeşlerimiz Türkiye’den yardım isteyecek. Bu yardımda uluslararası anlaşmalar gereğince Türk ordusunun orada harekat yapmasına meşru zemin hazırlayacaktır. Ben şu anda Musul’a girip orada kalmanın bizim için bataklık olacağını düşünüyorum. Ama ileride Musul’da yapı değiştikten sonra nasıl bir yapı oluşturulacak, orada Kürt kökenli Kürdistan’ın hazırlıkları mı yapılacak, yoksa daha değişik bir şey mi yapılacak ? 1926 Ankara anlaşmasına göre "Irak’ın toprak bütünlüğü bizim için geçerlidir" diyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğü geçerli olmayacaksa kuzeyinde defakto olarak PKK ve PYD’yi de içerisine alan bir Kürdistan oluşmasına asla izin vermeyiz. Bu Irak ve İran’ın da menfaatlerine aykırıdır. Onun için ben Musul operasyonundaki şu an içindeki gelişmeyi her şey oldu, bitti olarak bakmıyorum. Elbette bu IŞİD’in temizlenmesi adına yapılacaktır. Ama 63 ülke "ben koalisyonum orada varım" diyorsa, Türkiye hepsinden fazla Musul, Telafer ve Kandil’de söz sahibi olmadır. Ciddi bir şekilde takip edelim, hazırlıklarımızı yapalım. B ve C planlarımızı da saklı tutalım” diye konuştu.

“Yaşanan Türk-Amerikan savaşıdır”
Türkiye’nin Başika’daki birliğini asla geri çekmemesi gerektiğini vurgulayan Uğur, “Amerika’nın emriyle asla hareket etmemeliyiz. Şu anda onu yapmıyoruz. Aslında yaşanan Türk-Amerikan savaşıdır. Hem Kuzey Suriye’de, hem de Kuzey Irak’ta yaşanan Türk-Amerikan savaşıdır. Mandacılar ile millicilerin savaşmasıdır. Dün akşam Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet Irak’a gönderildi. Irak’taki Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yapacaklar. Bu bizim için doğru hareket tarzıdır. Suriye ile Irakla, İran'la yapılacak bölgesel ittifaklar bizim masalarda yapılacak anlaşmalarda söz sahibi olmamızı gerektirecektir. Mustafa Kemal Atatürk, mantığı ile bu işe bakmak lazım. Onun zamanındaki gibi bölgesel ittifaklarla hareket edilirse Türkiye büyük kazanımlar sağlayacaktır” şeklinde konuştu. 

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker


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