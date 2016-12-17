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Hemoroid savaşçısı bitki: Karahalile

Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, "Hemoroide karşı Karahalile tüketin" önerisinde bulundu.


17 Aralık 2016 11:37

Bitkiler ve antioksidanlarla ilgili uluslararası ve ulusal bilimsel çalışmaları bulunan Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun; halk arasında basur olarak bilinen, yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren hemoroide karşı, Karahalile bitkisinden faydalanılabileceğini belirtti.

Karahalile bitkisi hakkında bilgi veren Dr. Ömer Coşkun, "Güney Asya'da, özellikle Hindistan'da yaygın olarak yetişen Karahalile bitkisinin meyvesi, iltihap giderici, ağrı kesici, damar büzücü, kanamayı durdurucu, yara iyileştirici, özellikleri ile hemoroid hastalarının imdadına yetişmektedir. Karahalilenin ayrıca virüs öldürücü, ateş düşürücü, spazm çözücü, kan şekerini düşürücü etkileri de vardır. Yapılan çalışmalarda; antiviral, antibakteriyel, antifungal özelliklere sahip olduğu belirlenen karahalilenin, sindirim sistemini düzenlediği, mideyi rahatlattığı, gazı giderdiği, vücuttan toksinlerin atılmasını kolaylaştırdığı ve sinir sistemini desteklediği gösterilmiştir. Bu değerli bitki ayrıca, göz rahatsızlıklarında, ağız içi yaralarında, astıma bağlı şikayetlerin azaltılmasında fayda sağlar" açıklamasında bulundu.

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid oluşumuna etki eden en önemli faktörün, uzun süre devam eden kabızlık ve günümüzde giderek artan hareketsiz yaşam tarzı olduğunun altını çizen Coşkun, "Posa ve lif yönünden zengin sebze, meyve, kurubaklagil tüketmek, yeterli su içmek, hareketli bir yaşam tarzını benimsemek gibi alınacak basit önlemlerle, hemoroid oluşumu engellenebilir" ifadelerini kullandı.

Kullanmadan önce kavurun
Dr. Ömer Coşkun, karahalile bitkisinin nasıl kullanılacağını şöyle anlattı:
"Birkaç adet karahalile meyvesini, bir miktar yağ ilave ettiğiniz tavada yakmadan kavurduktan sonra, havanda döverek veya öğütücüde çekip, dilerseniz balla karıştırarak, bol ılık suyla yutabilirsiniz." 

Etiketler: hemoroid


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