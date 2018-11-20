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Hemşehrileri, CHP Milletvekili Yılmaz'ı partisinden önce zaten ihraç etmişti

Hemşehrileri, CHP Milletvekili Yılmaz'ı partisinden önce zaten ihraç etmişti
Hemşehrileri, CHP Milletvekili Yılmaz'ı partisinden önce zaten ihraç etmişti

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın Türkçe ezan çıkışına hemşehrilerileri tepki göstererek, partisinden önce zaten ihraç etmişti.

Hemşehrileri, CHP Milletvekili Yılmaz’ı partisinden önce zaten ihraç etmişti - Tıkla İzle

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan çıkışının ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Ardahanlılar, “Bu memleketin sosyal yaşamında kendisiyle çelişkili bir durum. Ezanın Türkçe okunmasıni istemesi, Ardahan'ı çok üzdü. Ardahanlıya böyle bir ızdırap çektirdiğini unutmasın. Bu memleket böyle bir TV programlarına çıkıp da istediğim gibi konuşayım tavrı doğru değildir. Ben seçmeniyim. Doğru yürüsün. Ezan çıkışını doğru bulmuyoruz. Partiden ihrac edilecek olmasını doğru buluyoruz. İhraç edilmesi iyi olur. Bu söylemlerin kimseye yararı olmaz. Ezan Arapça okunur. Ezan her yerde Arapça okunur. Kesinlikle doğru bulmuyoruz” demişlerdi.  

Olgun Yıldız
 

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