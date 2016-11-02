Suriye’deki iç savaşta yaralanan ve babası Ahmet İlevi tarafından getirildiği Adana Devlet Hastanesinden Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 7 yaşındaki Emine El İlevi ile ilgili başlatılan soruşturmada, ilginç bir durumu ortaya çıktı. Hastane bahçesinde küçük kızla ilgilenen hemşire kıyafetli 21 yaşındaki K.H.’nin sağlık personeli olmadığı ileri sürüldü. Olayın, soruşturmayı yürüten ekibin kadını dinlemek istemesiyle ortaya çıktı. K.H. polis tarafından ’unvan dolandırıcılığından’ gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan K.H., "Çocukluğumdan beri hemşire olmak, insanlara yardım etmek istiyordum. Hemşire kıyafeti aldım, aileme de Devlet Hastanesi’nde iş bulduğumu söyledim. Her gün sabah hastaneye geliyor, insanlara yardım ediyorum" dedi. K.H., kimseye zarar vermediğini, kimseden maddi menfaat elde etmediğini de ekledi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bu olay üzerine hastane yönetimi çok yönlü inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, zanlının psikolojik sorunları olduğu, şahsın hastanede hemşire gibi dolaşmasında ihmalleri olanlarla ilgili de soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ayrıca yetkililer hemşirenin kesinlikle hastanede ameliyata girmediğini, hastalara müdahalede bulunmadığını, hemşire kıyafeti giyerek hastane bahçesinde dolaştığını açıkladı.