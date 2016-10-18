Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olduğu öğrenilen E.G isimli hemşire yoğun bakımdaki bir hastayla özçekim yaparak “Ölmeye ramak kalanlardan minicik bir tablo” şeklinde paylaşım yaptı. Hemşire yatalak bir hasta ile selfie çektiği başka bir fotoğrafta ise "Şu an evdeyim arkadaki de çok pahalıya aldığım bir tablo. 04:20 kafası” notunu paylaştı.

Skandal paylaşımların ardından hemşireye sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatan hemşire ile ilgili hastanenin de soruşturma başlattığı öğrenildi.