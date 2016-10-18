Diğer
Kategoriler

Hemşireden skandal paylaşımlar !

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hemşirenin, hastanede yatan hastalarla alay edercesine yaptığı paylaşımlar, büyük tepki topladı.

Hemşireden skandal paylaşımlar !

18 Ekim 2016 16:57

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olduğu öğrenilen E.G isimli hemşire yoğun bakımdaki bir hastayla özçekim yaparak “Ölmeye ramak kalanlardan minicik bir tablo” şeklinde paylaşım yaptı. Hemşire yatalak bir hasta ile selfie çektiği başka bir fotoğrafta ise "Şu an evdeyim arkadaki de çok pahalıya aldığım bir tablo. 04:20 kafası” notunu paylaştı.

Skandal paylaşımların ardından hemşireye sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatan hemşire ile ilgili hastanenin de soruşturma başlattığı öğrenildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!