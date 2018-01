Hemşireler gerçek hastalarla karşılaşmadan artık daha donanımlı

Yeni gelişen teknoloji ile birlikte her alanda olduğu gibi hemşirelik eğitiminde de birçok yenilik ve kolaylık sağlayacak uygulamalar ortaya çıkıyor. Özellikle uğraş alanı insan olan sağlık disiplinlerinde laboratuvar ve simülasyon (bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır) eğitimlerinin artması son derece kolaylık sağlar oldu. Hemşireler bu sayede gerçek hastalarla karşılaşmadan ve hastanelere uygulamaya çıkmadan önce gerekli olan deneyimleri tamamlamış oluyor. Geliştirilen simülasyon maketlerle temel becerilerden, doğum yaptırmaktan, yara çeşitlerinin nasıl tedavi edilmesi gerektiğine kadar bir çok şeyi öğrenilebiliyor. Böylelikle geleceğin hemşireleri mezun olmadan meslekleri için hazır hale gelmiş oluyorlar.

Bu anlamda hemşirelik eğitiminde kuramsal ve uygulamalı eğitim arasında köprü görevi gören, yenilikçi eğitim yaklaşımları içerisinde yer alan simülasyon ve laboratuvar uygulamaları ile ilgili, son literatür bilgilerinin ışığında, uygulama örneklerinin de paylaşıldığı “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon ve Laboratuvar Uygulamaları” eğitim programı düzenlendi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen eğitimde, akademisyen, hemşire ve öğrenciler bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Laboratuvarlarda simülasyon eğitimlerinin nasıl olacağı, ideal bir laboratuvar ve simülasyon eğitiminin nasıl olması gerektiği, bu eğitimlerin hemşirelerin yetiştirilmesinde nasıl katkılar sağlandığı gibi konuların masaya yatırıldığı seminerde aynı zamanda yeni geliştirilen simülatör uygulamaları katılımcılara gösterildi.

“Amacımız Hastalarımıza Hakkıyla Hizmet Vermek”

Açılış konuşmasında konuşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi (BVU) Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu şunları söyledi; “Eğitim, bizlere her zaman yol gösterici olacak önemli bir pusuladır. Meslek hayatına atılsak dahi eğitimimizi hayat boyunca devam ettirmemiz, sağlık alanındaki gelişmeleri takip etmemiz, bilgi ve birikimimizin çıtasını her daim yükseltmemiz gerekmektedir. Bu çerçevede atılacak adımlarla ancak donanımlı hemşireler yetiştirebiliriz ve hastalarımıza hakkıyla sağlık hizmeti vermenin manevi hazzını yaşayabiliriz. Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak akademisyenlerimizin, hemşirelerimizin ve öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirilmeleri için ulusal ve uluslararası her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda hemşirelik eğitiminde yenilikçi uygulamaların kullanılması önem taşımakta olup yöntem ve stratejilerinin en önemli kısmını simülasyonlar ve laboratuvar uygulamaları oluşturmaktadır. Simülasyon kullanımı ile deneyime dayalı öğrenme imkanı sunarak, öğrencilerimizin kendilerine güvenlerinin artmasını ve klinik karar verme becerilerinin geliştirmesini hedefliyoruz.”

“Hemşirelik öğrencileri için laboratuvar ve simülasyon eğitiminin önemi”

Hemşirelik için yeni geliştirilen her şeyin özellikle hasta güvenliği açısından çok önemli olduğuna değinen BVU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türkinaz Aştı, “Hemşirelik eğitiminde teknoloji kullanmak son derece önemlidir. Çünkü hemşirelik eğitimi dediğimiz zaman bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler çok önemlidir. Bunların üçünün bir arada buluşturulması gerekiyor. Özellikle el becerilerinde öğrenciler kliniğe çıkmadan önce laboratuvarlarda simülasyonlu maketler üzerinde uygulama yapmak durumundalar. Hasta güvenliği açısından hastanelerde birçok uygulamayı hasta üzerinde yapamıyoruz. Bu yüzden laboratuvarda öğrenci tekrar tekrar bunları deneyerek el becerisini kazanmış olması gerekiyor. Laboratuvar eğitimi, teorik eğitim ve uygulamalı eğitim arasında bir köprü oluşturuyor. Bu bağlamda bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin yanı sıra el becerisi gelişmeyen öğrenciler kritik karar verme sürecinde de zorlanabilirler. Bu nedenle hasta güvenliği açısından öğrencilerin gerçek hastalarla tanışmadan önce laboratuvar uygulamaları ile bilgilerini pekiştirmeleri önem kazanmaktadır.” şeklinde konuştu.