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Hemşirelerden Murat Boz’a tepki

Ebe ve Hemşireler Derneği (EHEMDER) Samsun Şube Başkanı Şükriye Okur Turgut, başrolünü Murat Boz’un oynadığı ‘Dönerse Senindir’ filmin fragmanında hemşireleri küçük düşürücü, rencide edici görüntülerin olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

Hemşirelerden Murat Boza tepki

15 Aralık 2016 11:19

Toplumun hemşirelik imajı hakkındaki görüşünü, hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumlu ya da olumsuz yönde etkilediğini belirten EHEMDER Samsun Şube Başkanı Şükriye Okur Turgut, “Bu nedenle toplumun gözünde hemşirelik imajının belirlenmesi ve değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Toplumumuzda mesleki imajımızı etkileyen medyanın, hemşirelik mesleğini yansıtma şeklini değiştirme çabaları devam ederken, buna bir başkasının eklenmiş olmasından büyük üzüntü duymaktayız” dedi.

Filme tepki göstererek Murat Boz ile filmin yapımcı ve yönetmeninin hemşirelerden özür dilemesi gerektiğini ifade eden Turgut, “Hemşirelik mesleği sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda iyileştirme gibi önemli sorumluluklar yüklenen bir meslektir. 13 Aralık 2016 tarihinde fragmanı gösterilen ‘Dönerse Senindir’ filminde hemşirelik mesleğinin bu şekilde yansıtılması, mesleğimizin onurunu, etik, ahlaki değerlerini, saygınlığını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca hemşirelerin kişilik haklarının manevi bütünlüğüne de zarar verebilmektedir. Bir meslek grubunu rencide edici, incitici, cinsel anlamda ön plana çıkaran görüntülere yer verilmesi art niyet değilse bile büyük bir aymazlık, hadsizliktir. Sağlık çalışanları her türlü zorluk altında kendi hayatından, ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile görev yapmaktadır. Yurdumuzun en ücra köşelerine kar-kış demeden gerekirse yolları açarak giden, cankurtaran bu insanlar için ne yapılsa azdır. Sağlık hizmeti, salt bir meslekten öte özveri gerektiren bir iştir. Sağlık çalışanları, şiddetle mücadele ederken bir de bu şekilde rencide edilmeleri özellikle hemşirelerimize büyük bir saygısızlıktır. Ülkemizde yüz binlerce hemşire görev yapmaktadır. Öncelikle filmde bu tür görüntülerin yer almasından dolayı yapımcı ve yönetmen başta olmak üzere yetkili konumdaki herkesi kınıyoruz. Çağrımız, sinema filminden bu sahnelerin çıkarılması, aslına uygun olarak, gerçeğe eş değer sahnelerle tekrar çekilerek gösterime gidilmesidir. Filmin yapımcıları, bu sahnelerde ısrarcı olmaları halinde Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı’dan hemşirelik mesleğine ve onuruna sahip çıkarak filmin bu şekilde gösterime girmesine izin vermemesini talep ediyoruz. Başta Murat Boz olmak üzere söz konusu filmin yapımcı ve yönetmeni de hemşirelerden derhal özür dilemelidir” diye konuştu. 

Gökhan İçkilli
 

Etiketler: murat boz


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