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Hemşireye saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

Belediye otobüsünde bir hemşireyi darp ettikten sonra dün akşam saatlerinde gözaltına alının A.Ç., emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkışta basın mensuplarının sorularına A.Ç., "Her şey kontrolüm altında" diyerek cevapladı.

Hemşireye saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

18 Eylül 2016 12:46
Hemşireye saldıran zanlı adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Otobüs içinde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atarak darp eden zanlı dün akşam saatlerinde polis tarafından yakalanmıştı. Zanlı A.Ç. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından bugün öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Basın mensuplarının emniyetten çıkışında "Neden yaptın" diye sorması üzerine A.Ç., "Her şey kontrolüm altında. Her şey yolunda. Sıkıntı yok. Gerektiği zaman açıklamayı yapacağım. Ben vandalların saldırısına uğradım" diye cevap verdi.

Murat Horoz 

 


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