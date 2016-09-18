Otobüs içinde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atarak darp eden zanlı dün akşam saatlerinde polis tarafından yakalanmıştı. Zanlı A.Ç. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından bugün öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Basın mensuplarının emniyetten çıkışında "Neden yaptın" diye sorması üzerine A.Ç., "Her şey kontrolüm altında. Her şey yolunda. Sıkıntı yok. Gerektiği zaman açıklamayı yapacağım. Ben vandalların saldırısına uğradım" diye cevap verdi.

Murat Horoz



