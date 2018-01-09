Hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kaza, kent merkezi Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Tunçbilek beldesine gitmekte olan yük lokomotifi, hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Hasan Esmer yönetimindeki 43 HR 595 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü Hasan Esmer ve yanında bulunan eşi Nimet Esmer yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Tuna İşleyen

