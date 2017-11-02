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Henkel Yönetim Kurulu'nda değişim

Henkel Beauty Care'de, Pascal Houdayer'in yerine Jens-Martin Schwärzler geldi.

Henkel Yönetim Kurulunda değişim

02 Kasım 2017 11:10

Henkel Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Henkel'in Kuzey Amerika'daki tüketim ürünleri iş birimi sorumlusu Jens-Martin Schwärzler (54), 1 Kasım 2017'den itibaren geçerli olmak üzere, Henkel Yönetim Kurulu'na atandı. Yönetim Kurulu'nda Pascal Houdayer'in (48) yerine geçecek olan Schwärzler, aynı zamanda henkel beauty care iş biriminin de sorumluluğunu üstlenecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Henkel CEO'su Hans Van Bylen, "Jens-Martin Schwärzler'i, beauty care iş birimimizi yönetmek üzere, ‘Yönetim Kurulu Üyesi' olarak atamış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Jens-Martin Schwärzler, beauty care iş birimine dair geniş uluslararası deneyime ve bilgi birikimine sahip. Pascal Houdayer'e ise, ev bakım ve ardından görev aldığı beauty care iş birimlerimize olan bağlılığı ve değerli katkıları için teşekkür etmek istiyoruz. Kendisine kariyerinin ilerleyen dönemlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Jens-Martin Schwärzler kimdir?

Jens-Martin Schwärzler, Henkel'e 1992 yılında katıldı. 2015'in başından bu yana, Kuzey Amerika'nın Tüketim Ürünleri İş Birimi'nden sorumluydu. Schwärzler liderliğinde Henkel, Kuzey Amerika'da Persil ve Schwarzkopf gibi markaları başarılı bir şekilde piyasaya sürdü.

Sun Products Corporation'ın 2016'da alınmasının ardından, Henkel'in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinin; Stamford, Connecticut, ABD Doğu Yakası'nda ortak bir alana taşınarak, entegre edilmesi sürecine önderlik etti. 2008 ve 2014 yılları arasında, Beauty Care İş Birimi'nde vücut, cilt ve ağız bakımı global pazarlamasından sorumluydu. Bunun yanı sıra, Beauty Care İş Birimi'nde uluslararası satışı yönetirken, Batı Avrupa'daki Kozmetik Perakende İş Birimi'nin de sorumluluğunu üstlenmişti. Bunun öncesinde, Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Jens-Martin Schwärzler, Stuttgart-Hohenheim Üniversitesi'nden ekonomi yüksek lisans derecesine de sahip. 

Etiketler: henkel, Jens-Martin Schwärzler

 

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