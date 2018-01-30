Henri Saivet Sivasspor'da

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip Newcastle United'da forma giyen 27 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Saivet ile prensipte anlaşma sağladı. Bugün Türkiye'ye gelecek olan Senegalli yıldız, sağlık kontrolünden geçirilecek. Son görüşmenin ardından Saivet ile 6 aylık kiralık olarak sözleşme imzalanacak. Uzun yıllar Fransa Lig 1 takımlarından Bordeaux takımında oynayan Henri Saivet, iki sezondur Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyiyordu. Senegal Milli Takım forması 1 kez giyen Saivet 1 gol kaydetti.

Sivasspor sezon başında Everton'dan Arouna Kone'yi, geçtiğimiz hafta da Brezilyalı dünya yıldızı Robinho'yu kadrosuna katmıştı.

Uğur Yiğit

