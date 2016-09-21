15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbenin önlenmesindeki en önemli kahramanlardan biri olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in ismi FETÖ’den alınan birçok okula verildi. O okullardan Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kapatılan Şehzade Mehmet Eğitim Kurumlarında açılan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda ise okula ismi verilen şehitle birlikte tüm demokrasi şehitleri anıldı.

15 Temmuz darbe girişimi ve önlenmesinin anlatıldığı programda konuşan Okul Müdürü Ali Osman Coşkun, “15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. Kurtuluş Savaşında Nene Hatun’u, Maraşlı Sütçü İmamı, İzmir’i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan Gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i, henüz 15’inde olan Halil İbrahim Yıldırım’ı, Engin Tilbaç’ı bağrından çıkarmıştır” dedi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin de darbe girişimi ve verilen şehitlerle ilgili yaptıkları konuşmaların ardından okulda eğitim öğretim gören bin 100 öğrenci yüzlerine Şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafının yer aldığı maskeleri takarak ‘Hepimiz Ömer’iz sloganı attı.

Törenin ardından duygularını ifade eden öğrenciler böyle bir okulda okumaktan dolayı mutlu olduklarını, okula ismini veren Şehit Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.