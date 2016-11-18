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Her 5 kişiden birinde KOAH riski var...

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH’ın ortaya çıkma sebebinin en başta sigara olduğunu belirten Bursa Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, 40 yaş üstü erişkinlerin yüzde 20’sinde KOAH rahatsızlığının görüldüğünü söyledi.

Her 5 kişiden birinde KOAH riski var...

18 Kasım 2016 08:53

Dünyada 50 milyon kişiyi etkileyen, her yıl 3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve dünyada ölümler içerisinde 4. sırada yer alan KOAH hastalığının en önemli belirtisini öksürük, balgam ve nefes darlığı olarak açıklayan Gürkan, “Ülkemizde 5 milyondan fazla kişi bu hastalıktan etkileniyor. KOAH, oldukça sık görülen, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken teşhis ve düzenli tedaviyle birlikte KOAH ile yaşamak çok daha kolay. Halkımızın KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken teşhisini ve tedavisini güçleştirmektedir. Oysa hastalık erken dönemde teşhis edilebilirse, KOAH ile mücadeleden sonuç alınabilir ve bu hastalık sebebiyle meydana gelen ölümler azaltılabilir” dedi.

KOAH hastalarının bu hastalıktan kurtulmak için sigarayı mutlaka bırakması gerektiğinin önemine değinen Görkün, “Sigara dışında sigara dumanına maruz kalmak, tütün, nargile, puro kullanımı, tezekte odun yakılması, kimyasal gaz, dumanlı yerlerde çalışmak da KOAH’a sebep olabiliyor. Ayrıca hareketsizlik, fiziksel aktivitelerin azalması da KOAH için bir risk faktörü oluşturuyor. KOAH teşhisinin nefes ölçüm testi ve solunum ölçüm testi ile konulmaktadır. 40 yaş üstü erişkinlerin yaklaşık yüzde 20’sinde KOAH rahatsızlığı görülmektedir. Kişi sigara kullanıyorsa, öksürük, balgam, nefes darlığı şikayetleri varsa mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerekiyor" diye konuştu.
Her yıl kasım ayının üçüncü haftasının Dünya KOAH Günü olarak kutlandığını hatırlatan Gürkan, “Çünkü, KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. KOAH’ın en önemli tedavisi sigaranın bırakılmasıdır. 20 yıl yaklaşık günde 1 paket sigara içen bir kişi, sigarayı bırakma merkezlerine mutlaka başvurulması gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Abdullah Çibir 
BURSA 

Etiketler: KOAH


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