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Her 7 kişiden 1’i tansiyon hastası

Sağlık ihtisas dergisi "The Lancet" tarafından yaptırılan araştırma dünya genelinde 1 milyar 130 milyon insanın tansiyon hastası olduğunu ve her yıl 7.5 milyon insanın yüksek tansiyon yüzünden hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Her 7 kişiden 1i tansiyon hastası

21 Kasım 2016 15:05

Tansiyon dünyanın en büyük sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Yüksek tansiyon konusunda geniş bir araştırma yaparak kamuoyuyla paylaşan "The Lancet" dünya genelinde 1 milyar 130 milyon kişinin tansiyon hastası olduğunu ve her yıl yüksek tansiyon yüzünden 7,5 milyon insanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Araştırmada yüksek tansiyonun Batı ülkelerinin hastalığı olmadığına değinilen araştırmada 1975 yılı ile günümüz arasında tansiyon hastalarının iki katına çıktığı belirtildi. Özellikle son 40 yılda hasta sayısının iki katına çıkması hastalığın yayılmasının boyutlarını ortaya koydu.

Geçmişte zengin hastalığı olarak bilinen ve daha fazla Batılı ülkelerin hastalığı olarak kabul edilen yüksek tansiyonu artık dünyanın her yerinde görmenin mümkün olduğunu belirten Londra Imperial College araştırma görevlisi Majid Ezzati, 1975 yılında dünya genelinde 600 milyon olan yüksek tansiyon hastası sayısının 1 milyar 130 milyona ulaşmasının beslenme alışkanlığının değişerek hazır gıdaların tüketilmesi ve toplumun hareketsizliklerinden kaynaklandığını belirtti. Çin’de 226 milyon yüksek tansiyon hastası tespit edilirken bu sayısı Hindistan’da 119 milyona olarak belirlendi.

Avrupa’da her dört erkekten birinin, kadınların ise üçte birinin yüksek tansiyon hastası olduğu belirtilen araştırmada en çok tansiyon hastasında artışın Macaristan, Slovenya ve Litvanya'da görüldüğü kaydedildi. 1975 yılından bu yana Almanya, Avustralya, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde görülen tansiyon hastalığında düşüş yaşandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü ciddi artış gösteren yüksek tansiyon hastalığına karşı sağlıklı beslenme ve hareket etmeyi ve mümkün mertebe tuz kullanımını azaltmayı tavsiye etti. Araştırmanın 200 ülkede 19 milyondan fazla kişinin üzerinde yapıldığı ve araştırma için bin 500 uzmanın çalıştığı açıklandı.
 

Mehmet Koca

Etiketler: tansiyon


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