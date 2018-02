Her ay bir araya gelip hem kitap okuyorlar hem tanışıyorlar

Proje moderatörlüğünü Gülhan Çetin’in (40) yaptığı çocuklar kitap okuyor kampanyası üçüncü yılında da 35 çocuk ile devam ediyor. Yaşları 8 ila 13 arasında değişen çocuklar, her ay bir araya gelerek hem tanışıyor hem de kitap okuma alışkanlığını sürdürüyor.

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından karşılanan kitaplar, etkinliğe katılan çocuklara ücretsiz olarak hediye ediliyor. Hediye edilen kitapları her ay bir araya gelerek okuma etkinliğinde okuyan çocuklar, yeni arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiriyor.

Kampanyaya üç yılda 500 çocuğun katıldığını anlatan moderatör Gülhan Çetin, etkinliğin her ay İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Proje merkezde başladı, ilçelere de yayıldı

Kent merkezinde üç yıl önce başlayan projenin ilçelere de yayıldığını ve büyük ilgi gördüğünü anlatan Çetin, “Çocuklar için bir şeyler yapalım istedik. Çocukları kitaba dokunduralım, içine girebilsinler, içindeki cümlelerin ne anlama gelebildiğini, kendi yaşamları içindeki kendi iç dünyalarındaki odalarına yerleştirebilsinler istedik. Yaşamlarında güzel bir anı biriktirebilmek, kendi tanımadıkları başka çocuklarla tanıştırabilmek adına, kendilerini iyi ifade edebilme adına böyle bir sosyal kültürel bir aktivite düzenledik. Üç senedir sürdürdüğümüz bu aktiviteyi Zonguldak merkezde ve ilçelerde de başlattık. İlçelerimizde belli başlı sivil toplum kuruluşları, belediyeler buna destek verip kendi bünyelerinde de ‘Çocuklar Kitap Okuyor’ etkinliğini de devam ettirdiler. Yaklaşık 35 çocukla her ay bir araya geliyor. ZOKEV her ay kitaplarımızı karşılıyor. Çocuklarla bir araya geliyor. İl Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde çocuklarla bir araya geliyoruz” diye konuştu.

Onur Altındağ - Barış Doğan