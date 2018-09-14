Her ay yaklaşık 10 bin araç LPG'li oluyor

İHA muhabirinin derlediği TÜİK verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 12 milyon 334 bin 56 adet oldu. Bu sayı Aralık 2017 sonunda 12 milyon 35 bin 978 idi. Böylece 7 ayda 298 bin 78 adet yeni otomobil trafiğe katılmış oldu. Aralık 2017 sonunda LPG'li otomobil sayısı ise 4 milyon 621 bin 815 iken bu rakam, Temmuz ayı sonu itibarıyla 4 milyon 686 bin 941 oldu. Böylece son 7 ayda 65 bin 126 adet yeni LPG'li otomobil trafiğe katıldı.

"LPG'Lİ OTOMOBİL SAYISI DAHA DA ARTACAK"

BRC Türkiye distribütörü 2A Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü: "Günümüzde LPG dönüşüm sistemleri hem ekonomik, hem güvenilir hem de çevreci. Honda ve Ford gibi pek çok markanın fabrika çıkışı BRC'li araç seçeneği sunması elbette tesadüf değil. Dizel motorlarda ardı arkasına yaşanan skandallar ve benzinli araçların önlenemez yakıt masrafıyla kıyaslandığında LPG hem daha çevreci hem de motorun ömrünü uzatıyor. Rakamlara da bakılırsa ülkemizdeki otomobillerin yüzde 40'ı LPG'li. Her yıl yaklaşık 750 bin adet otomobil satılıyor ve ortalama 150 ila 200 bin tanesi LPG'li oluyor. Bu da gösteriyor ki benzin fiyatlarının daha da artacağını düşünen vatandaş haklı olarak araçlarını daha rahat ve ekonomik kullanabilmek için LPG'ye dönüştürüyor. Örnek vermek gerekirse, ortalama bir aracın 100 TL ile gideceği yolu, LPG'li bir araç yaklaşık yüzde 40 tasarruf ile yaklaşık 60 TL'ye gidebilir. Tabi LPG dönüşümü için güvenilir markaların tercih edilmesi çok önemli" dedi.