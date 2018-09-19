Her beş saniyede bir çocuk hayatını kaybediyor

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, dünya üzerindeki çocukların ölüm sayılarını ve nedenlerini konu alana araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası'nın ortak verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, 2017 yılında dünya genelinde her beş saniyede bir çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Böylelikle, geçen yıl 15 yaşın altında 6,3 milyon çocuğun hayata veda ettiği gözlendi. 5 yaşın altında olup, yaşamını yitiren çocuk sayısı ise 5,4 milyon olarak kayıtlara geçti.

Medyanın da gündeminde yer aldı

ITS Medya ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği incelemede yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2016 yılında çocuk ölümleriyle ilgili 13 bin 62 haber çıkışı belirlenirken, 2017 yılında 13 bin 162 bu yıl içerisinde ise 9 bin 294 haber çıkışı tespit edildi. Raporda, çocuk ölümlerine sebep olarak da, tedavi edilebilir hastalıklar ve diğer komplikasyonlar açıklama gösterildi. Bu bağlamda tedavi edilebilir hastalıklara örnek verilirken, bunların arasında zatürre, sıtma ve ishalin baş sıralarda yer aldığı saptandı. Bunun yanı sıra, Afrika ülkelerinde ve Güney Asya'da yeni doğan bebeklerin yaşama ihtimallerinin diğer ülkelere göre 9 kat daha az olduğu anlaşıldı.

1990 yılından veri ölen çocuk sayıları incelendiğinde de, ciddi bir azalma yaşandığı görüldü. 1990 yılında sadece önlenebilir hastalıklardan ölen 5 yaş altındaki çocuk sayısı 12,6 milyon olarak kaydedildi. Raporda, çocuk ölüm sayısının önümüzdeki yıllarda da giderek azalacağı öngörüldü.