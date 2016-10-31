Eyüp Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Bilge Aşçı Her Çocuk Özeldir' isimli çocuk oyununu miniklerle buluşturdu. 'Bilge Aşçı Her Çocuk Özeldir' ile tüm dikkatler çağın kötü alışkanlıklarından biri olan dengesiz beslenmeye çekiliyor. Çocuklardan ve doğadan ilham alınarak hazırlanan oyunda sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı çocuklara kuklalar eşliğinde anlatılıyor.

Bilge Aşçı, ebeveynlerin de bu konuda özenlerini dikkate alarak çocuklarda beslenme alışkanlığı konusundaki iletişimlerine yardımcı olabilmek adına farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bilge Aşçı'nın mutfağında eğlenirken öğrenmeyi, öğrenirken üretmeyi ve doğayla uyum içinde yaşamanın insanı ne kadar mutlu ettiğini gösteriyor.

Pan Tiyatro'nun hazırladığı "Sağlıklı yaşa iyi kalpli ol, unutmayın her çocuk özeldir." mesajını veren tiyatro Eyüplü aileler tarafından tam not aldı.