İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve eğitim kurumları ile teknoloji şirketlerini buluşturan fuarı gezen Yeltekin ve Uyan fuarda bulunan EBA standını ziyaret ettiler.

Fuarda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz ile de bir araya gelen Yeltekin ve Uyan, teknolojinin eğitime olan katkıları ve geliştirilebilecek özellikler üzerine bir süre sohbet ettiler.

“Teknolojik alt yapımızı sürekli yeniliyoruz”

Fuar ziyaretinin ardından konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, eğitim ve teknolojinin bir araya geldiği fuarı çok faydalı bulduğunu söyledi. Kurum olarak teknolojiyi tüm okullarında en iyi şekilde kullandıklarını ifade eden Yeltekin, “Biz İhlas Eğitim Kurumları olarak teknolojik alt yapımızı sürekli yenileyerek okullarımızda en iyi şekilde kullanıyoruz. Teknolojinin ilerleyişini göz önüne aldığımızda her eğitim kurumu teknolojiden azami ölçüde faydalanmalıdır” dedi.

