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'Her eleştiriye tahammülüm var ama...'

Barcelona forması giyen milli yıldız Arda Turan, anayasa referandumunda ’evet’ diyeceğini açıklamasının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Her eleştiriye tahammülüm var ama...

27 Ocak 2017 09:39

Geçtiğimiz günlerde yayımladığı videoyla anayasa referandumunda ’evet’ diyeceğinin açıklayan Barcelona ve Milli Takım’ın başarılı oyuncularından Arda Turan’a destek verenlerin yanı sıra eleştirenler de olmuştu. Kendisine yöneltilen bu eleştirilere cevap veren Turan, "Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.

Arda Turan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Saat biraz geç biliyorum ama tam da şu anda söylemek istediğim şeyler var. Geçenlerde yeni anayasa referandumu ile ilgili, kimseyi kırmadan, birey olma hakkımı kullanarak, hür irademle fikrimi belirttim. Demokrasinin temel ve gerekli şartlarından biridir; fikrini ifade etmek. İşin teknik tarafı siyasi bir tartışmadır; ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak, sadece görüşümü belirttim. Bu konu üzerinden, Atatürk ve vatan sevgimi hedef alan ithamlara maruz kaldım. Öncelikle söylemek isterim ki benim bu ülkeye ve Atatürk’e olan sevgimi, mesnetsiz ithamlarla sorgulamak ve yargılamak, kimsenin haddi değildir.

"HER ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜM VAR AMA..."

Ben Atatürk ilkelerini ve inandığım doğrularımı hayatımın her saniyesinde uygulamaya çalışan biriyim. Onun bize armağan ettiği bayramların, dünyanın her tarafında, onlarca coğrafyada, onlarca dilde kutlanmasına ve hatırlanmasına vesile olmuş biriyim aynı zamanda. Defalarca bayrağımızı, milyarların gözü önünde, Avrupa’nın ve dünyanın en büyük stadyumlarında sırtımda gururla taşıdım. Eleştiri hakkını kullanmak yerine bana hakaret eden, beni vatan hainliğiyle suçlayanlara, üstteki bilgileri hatırlatmak isterim. Ben 11 yaşında Bayrampaşa’dan çıktım. Ben hiçbir şeyi illa insanlar beni sevsin diye yapmadım. Ama ben hep çok sevdim; ülkemi, bayrağımı, takımımı, insanları, hayatı. Hayatım boyunca devletin herhangi bir kurumundan veya kişisinden ne tek bir şey istedim, ne de kendime menfaat sağladım. Benim vicdanım rahat, özgür ve hürdür. İnandığım doğruları her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Ben bu ülkenin her bireyini; annem gibi, babam gibi, kardeşim gibi sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok. Bu hayat bana; benim gibi olmayanlarla, benim gibi düşünmeyenlerle birlikte barış içinde yaşamayı öğretti. Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Bu ülke benim sevdam. Tekrar hatırlatmak istedim. Sevgiyle, saygıyla ve de mutlulukla…"

Etiketler: Arda Turan


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