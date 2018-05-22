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Her gün bir hane bütün köye iftar veriyor

Hatay’ın Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi sakinleri, yıllardır köy meydanında toplu iftar yaparak geleneklerini sürdürüyor.

Her gün bir hane bütün köye iftar veriyor

22 Mayıs 2018 15:36

Haydarlar Mahallesi’nde geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde her gün bir ev tüm mahalleliye yemek yapıyor. 50 hane bulanan mahallede iftar saati yaklaşırken tüm kadınlar yemeklerin yapılacağı evde toplanarak ev sahibinin iftarda ikram edeceği yemekleri hazırlamaya başlıyorlar. 5 çeşit yemek için hummalı bir şekilde çalışmaya başlayan kadınlara erkeklerde yardım ediyor. 

Her gün bir evin yaptığı yemeklerle iftar verildiğini belirten Emine Dağlar, "Yemek sırası gelen ev kendi sırasını bilir ve ona göre yemek yapar. Mahallelinin yanında dışarıdan da gelenler oluyor" dedi. Küçük çocukların ve yaşlıların çoğunlukta olduğu ve gençlerin hizmet ettiği iftara çevre ilçelerden de vatandaşlar katıldı. Mahallede bu geleneği devam ettireceklerini belirten Halil Haydaroğlu, “Köyümüzde birlik beraberlik için yapıyoruz. Özellikle şu günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimizi inşallah gelecek nesle de aktaracağız" diye konuştu.  

 

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