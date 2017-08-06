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Her gün Fatih’ten Kasımpaşa’ya yürüyerek sokak kedilerini besliyor

İstanbul Fatih’ten Kasımpaşa’ya her gün yürüyerek giden ve sokak kedilerini besleyen Filipinli hayvansever Hassan Ahammed, “Bazı aylar borç alıp kedilere mama alıyorum” dedi.

Her gün Fatihten Kasımpaşaya yürüyerek sokak kedilerini besliyor

06 Ağustos 2017 11:36

Hava şartlarına aldırış etmeden 8 yıldır her gün İstanbul Fatih’ten, Kasımpaşa’ya kadar yürüyerek yolda gördüğü sokak kedilerini besleyen Filipinli hayvansever Hassan Ahammed, daha fazla kedi besleyebilmek için hayvanseverlerden yardım bekliyor.

İstanbul’a 31 yıl önce gelen ve son 8 yıldır ara vermeksizin sokak kedilerini beslediğini ifade eden Hassan Ahammed, “İstanbul’a 1986’da geldim. Bebek'te oturan bir hanımefendi var; her ay 13 poşet mama gönderiyor. Her poşet 15 kilo ama yetmiyor. Sadece 10 gün yetiyor. Kasaba gidiyorum, bedava kemik ve kanatları alıyorum ama kediler için çok sağlıklı değil. Kedilere sadece mama vermiyorum. Hasta olanlara ilaç da alıyorum. 8 senedir ben bu kedileri besliyorum. Günde 13 kilo dağıtıyorum. Kedilerin hepsi beni tanıyor ve beni gördüklerinde hemen yanıma geliyorlar. Fatih'ten başlıyorum yürüyerek Kasımpaşa'ya kadar gidiyorum. Her gün bu yolu yürüyorum. Yağmurda, karda hiç fark etmiyor. Dolu yağdığı gün yine mama dağıtıyordum. Dolulardan biri kafama geldi. Bazı vatandaşlar da bana yardım ediyor. Bazen 50 lira, bazen 100 lira veren oluyor. İnşallah yardımsever insanlar yardım ederler. Sokakta aç olan çok hayvan var. Geçen gün 6 tane hasta kediyi veterinere götürdüm. Onun için bu kadar meşgulüm. Eskiden çalışıyordum şimdi ise çalışmıyorum. Bu kediler için sabrettim. Sırf kediler aç kalmasın diye çalışmayı bıraktım” dedi.

“Hayvanseverlerden mama ve hasta kediler için ilaç istiyorum”

Hayatta kaldığı sürece kedilere yardım etmeyi düşündüğünü söyleyen Hassan Ahammed, kedilere bakabilmek için mama ve ilaç gerektiğini belirterek, “Saat akşam 5 gibi dağıtmaya başlıyorum. Çünkü sabah çok sıcak oluyor. Hava soğuk olunca sorun olmuyor. Kediler için hayvanseverlerden yardım istiyorum. Mama ve hasta kediler için ilaç istiyorum. Her ay 20 poşet mama gerekli. Bazı aylar borç alıp kedilere mama alıyorum. Kasaplar da yardımda bulunuyor. Hayatta olduğum sürece kedilere yardım etmeyi düşünüyorum. Daha önce Filipinler'de hiç kedi bakmadım. İstanbul'da bir kedi buldum; doğum yaptı, öyle kedilere bakmaya başladım. Çok kötü insanlar var, kedileri öldürüyorlar. Allah’tan korkmuyorlar. Kıyamet geldiğinde bu zenginler paralarını ne yapacak acaba? ‘Hesap günü ne yaptın bu dünyada?’ diye sorulunca ne yapacaklar? Bütün dünyada kavga var. Gençler çok saygısız ve uyuşturucu maddeleri kullanıyorlar” diye konuştu. 

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz


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