Bacak ve bel ağrısı deyince akıllara ilk önce bel fıtığı geliyor. Ancak bu ağrılar damar hastalıkları dahil pek çok farklı hastalığa da işaret edebiliyor. Bacaklarda her iki tarafta aynı anda oluşan ağrı ise ‘Dar Kanal’ı işaret ediyor. Teşhisi genellikle bel fıtığı ile karışan ve tedavisi geciken ‘Dar kanal’da ise felç gelişme olasılığı yükseliyor.

Çoğu zaman yaşlanmaya bağlı olarak omurganın yıpranması ile ortaya çıkan ‘Dar kanal’ rahatsızlığının çeşitli sebeplerden dolayı erken yaşlarda da görülebileceğini ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya, ”Dar kanal omurgamızdaki yıpranma nedeniyle oluşur. Dolayısıyla yaşlanma en önemli nedenidir. Ancak bazen genetik faktörlere, yüksek glisemik diyet ya da aşırı karbonhidratlı diyet gibi beslenme şekillerine, sigara ve alkol gibi alışkanlıklara bağlı olarak erken yaşlarda görülebiliyor. Erken yaşlarda görülmesinin bir diğer önemli nedeni de yaşam tarzımızdaki çevresel faktörler. Rutubetli ortam, ağır işlerde çalışma bunların başlıcalarıdır. Yıpranma sonucu omurgadaki diskler bozulmaya, kemik dokuda çıkıntılar oluşmaya, bağ dokusunda kalınlaşmalar ve yırtılmalar oluşmaya başlayarak içerisinden geçen omurilik kanalını daraltıp omuriliği sıkıştırmaya başlar” dedi.

Dar kanal bel ve boyun fıtığı ile karışabiliyor

Dar Kanal rahatsızlığının bel ve boyun fıtığı ile karıştırılabildiğine ve felç riski taşıdığına değinen Prof. Dr. Alper Kaya, ”Dar kanal da bel fıtığı da omurgamızdan çıkıp bacaklarımıza ya da boyun bölgesinde kollarımıza giden sinirleri sıkıştırdığı için neredeyse aynı şikayetlere neden olurlar ve MR çekilmeden ikisinin ayırımını yapmak zordur. Yani bel fıtığında da dar kanalda da bel ve bacak ağrıları olur, uyuşukluk olur, bacaklarda kuvvetsizlik olur. Boyun fıtığında da her ikisinde kol ağrıları, kollarda güçsüzlük ve uyuşukluk olur. Yalnız dar kanalda genelde şikayetler boyunda problem varsa her iki kolu, belde problem varsa her iki bacağı birden etkiler. Ayrıca ağrı ve uyuşukluk yürümeyle artar dinlenmekle genelde geçer. Fıtıkta ise şikayetler genellikle tek kolda ya da belde problem olduğunda tek bacağı tutar. Fıtıkta şikayetler sürekli vardır ve dinlenmekle genellikle kesilmez. Fıtık genellikle tek mesafeyi tutar, dar kanal birden fazla mesafeyi ilgilendirir. Fıtık her yaşta olabilir, dar kanal çok nadir konjenital formlar dışında yaşlıların hastalığıdır. Dar kanalda genellikle dinlenmekle geçen fıtıkta ise hiç geçmeyen şikayetler vardır. Dar kanalda tedaviler zamanında gerçekleşmezse felç gelişme olasılığı artmaktadır” dedi.

Önce egzersiz ve fizik tedavi, olmuyorsa ameliyat

Dar Kanal rahatsızlığında tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Alper Kaya, ”Bu hastalığın basit formlarında ve başlangıçta ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar, egzersizler, fizik tedavi gibi yöntemlerle tedavi yapılır. İlerleyen dönemlerde bu tür tedavilerden fayda görmeyen ve muayenede fonksiyon kaybı gözlenen hastalarda ameliyatla tedavi yöntemleri devreye girer. Ameliyatta en son varılan tedavi yöntemi sorun hangi bölgedeyse boyunda ya da belde mikroskop altında omurilik kanalının tam olarak rahatlatılması işlemi yapılır. Bu işlemi takiben eğer hekim gerekli görürse sorunun bulunduğu boyun ya da bel bölgesinde titanyum vidalar ile (halk arasında platin diye bilinir) omurgayı destekleyici sabitleme işlemi yapılarak ameliyat bitirilir. Bu ameliyat eğer doğru hastada, tecrübeli bir cerrah tarafından yapılırsa yüz güldürücü sonuçlar verip bir daha nüks etmesini engelleyebilir. Ameliyat olan yerden tekrarlama olasılığı yoktur, ancak çok nadiren uzun dönemde, ameliyat bölgesine komşu omurga aralığından yeni daralmalar gözlenebilir ve bu bölgenin de yeniden ameliyat edilerek sisteme dahil edilmesi gerekebilir. Ameliyat sonrası kilo almamak, çok ağır yükler altına girmemek ve egzersizleri yapmak dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardır” dedi.