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Her pazar korsan gösteri yapılan sokağa polis baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının pazar günleri korsan gösteri yaptığı sokağa girerek tek tek vatandaşları ve araçları arayıp, gösteri yapmalarına fırsat vermedi.

Her pazar korsan gösteri yapılan sokağa polis baskını

22 Ocak 2017 23:08
Her pazar korsan gösteri yapılan sokağa polis baskını - Tıkla İzle

Adana polisi, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahalle ve sokaklara şok baskınlarına devam ediyor. Terör, uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve özel harekat şube müdürlüğünden 500 polis bu kez, her pazar PKK yandaşları tarafından korsan gösteri yapılan Ova Mahallesi 2 sokağa şok baskın yaptı. Karşısında polisleri gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokağa aniden giren polisler araç ve vatandaşları tek tek aradı. GBT sorgusu yapan polislerin güvenliğini terör ekipleri ara sokak başlarında uzun namlulu silahlarla bekleyerek aldı. Polis saatlerce sokakta kalırken, vatandaşa zorla kepenk kapattırıp daha önce korsan gösteri yapan PKK yandaşları sokağa çıkamadı. Polis yaklaşık 450 kişiyi, 55 aracı sorguladı. 21 motosiklete el konulurken, 45 iş yerinde de arama yapıldı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya


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