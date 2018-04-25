Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü öncülüğünde izci, lider ve gönüllüler tarafından 2015 yılında Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılına özel başlatılan 'Her Şehide 1 Yasin Hedef 253 Bin' projesi tamamlandı. Gönüllülerce okunarak bir internet sitesinde kayıt altına alınan Yasin-i Şerifler, 22-26 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Dedeciğim Ben Geldim’ temalı Çanakkale Milli Bilinç Kampı’nda tüm şehitlere dua ve niyazlarla hediye edildi.

253 bin şehit için 340 bin Yasin-i Şerif okundu

253 bin şehit için okunan 340 binden fazla Yasin-i Şerif, tamamı şehit olan 57’inci Piyade Alayı'nın taarruz öncesinde karargah olarak kullandığı Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kışla mevkiinde kamp yapan izcilerin dualarıyla takdim edildi.