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'Her şehide 1 Yasin hedef 253 bin' projesi tamamlandı

‘Şühedaya Vefa’ teması ile organize edilen, 'Her şehide 1 Yasin hedef 253 bin' projesi Çanakkale Milli Bilinç Kampı’nda tamamlandı.

Her şehide 1 Yasin hedef 253 bin projesi tamamlandı

25 Nisan 2018 10:26

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü öncülüğünde izci, lider ve gönüllüler tarafından 2015 yılında Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılına özel başlatılan 'Her Şehide 1 Yasin Hedef 253 Bin' projesi tamamlandı. Gönüllülerce okunarak bir internet sitesinde kayıt altına alınan Yasin-i Şerifler, 22-26 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Dedeciğim Ben Geldim’ temalı Çanakkale Milli Bilinç Kampı’nda tüm şehitlere dua ve niyazlarla hediye edildi. 

253 bin şehit için 340 bin Yasin-i Şerif okundu
253 bin şehit için okunan 340 binden fazla Yasin-i Şerif, tamamı şehit olan 57’inci Piyade Alayı'nın taarruz öncesinde karargah olarak kullandığı Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kışla mevkiinde kamp yapan izcilerin dualarıyla takdim edildi.  

 

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