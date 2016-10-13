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Her şey onu hayatta tutabilmek için!

Sarıyer Ayazağa’da süratli olduğu iddia edilen hafif ticari araç, karşı yönden gelen minibüse çarptı. Vatandaşlar, ambulans gelene kadar kazada ağır yaralanan sürücüyü uyanık kalmasını için dakikalarca konuşturdu.

Her şey onu hayatta tutabilmek için!

13 Ekim 2016 19:16
Her şey onu hayatta tutabilmek için! - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa-Kemerburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemerburgaz’dan Kağıthane istikametine giden ve süratli olduğu öğrenilen Ümit Tok yönetimindeki 07 GTA 43 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan araç, karşı yönden gelen 34 ZV 5427 plakalı minibüse çarparak defalarca takla attı. Yol kenarındaki tabelalara çarparak durabilen aracın içerisindeki sürücü Tok araç içerisinde sıkışırken, yanındaki Hacer A. hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Seyrantepe itfaiyesine bağlı ekip, sürücü Tok’u sıkıştığı yerden çıkarttı. Ardından sağlık ekipleri beklenilmeye başladı.

Yaralı sürücüyü uyanık kalması için dakikalarca konuşturdular

Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan sürücünün üzerine battaniye örterek, şok geçirme ihtimaline karşın da ayaklarını havada tuttular. Ancak yaklaşık dakikalarca geçmesine rağmen sağlık ekipleri bir türlü olay yerine ulaşamayınca vatandaşlar, yerde yaralı vaziyette yatan sürücüler ile konuşmaya başladı. Vatandaşlar, sürücünün uyanık kalması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 40 dakika sonra sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yaralı sürücü sedyeye alınarak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralan Hacer A. ise olay yerine gelen diğer bir ambulansa aktarılarak hastaneye kaldırıldı.

“Arabadan çıktığı söylenen bir bira şişesi de vardı”

Kazayı duyan Behzat Teker, “Kemerburgaz tarafından gelen araç viraja hızlı girince döne döne minibüse vuruyor. Ondan sonra yan tarafa vurarak takla atıyor. Çarpan aracın şoförü yaralandı, ambulans bekleniyor hastaneye götürecekler. Arabadan çıktığı söylenen bir bira şişesi var, köşeye atılmış” dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık
İSTANBUL 


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