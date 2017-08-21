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Her şey 'tarihin en büyüklerinden biri'ne şahit olmak için

ABD’de milyonlarca kişinin merakla beklediği, bilim insanlarının ‘tarihin en büyüklerinden biri’ olarak nitelendirdiği güneş tutulmasını izlemek için halk yollara döküldü.

Her şey tarihin en büyüklerinden birine şahit olmak için

21 Ağustos 2017 16:51

ABD’de sabahın ilk ışıklarından itibaren yola çıkan Amerikalılar, otoyollarda uzun kuyruklar oluşturdu. ABD’nin en büyük otoyolu olarak bilinen Kanada’dan Miami’ye uzanan (95) New Jersey Turnpike ve Pennsylvania’dan Ohio eyaletine bağlanan 276 ve 76 numaralı otoyollarda gece boyunca uzun kuyrukların oluştuğu belirtildi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından ABD’de güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği açıklamasının ardından aylar öncesinden başlayan hazırlıklarda artık son saatlere gelindi.

ABD’den net olarak izlenecek güneş tutulması için milyonlarca insan günler öncesinden belirlenen eyaletlere akın etti. Hafta sonu akşam saatlerinde başlayan otoyollardaki yoğunluğun halen devam ettiği belirtiliyor. Tarihin en büyük güneş tutulmalarından birisinin saatler sonra yaşanması bekleniyor.

Hasan Çelik 


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