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Her şeyi devletten beklemedi 51 okula spor malzemesi ulaştırdı

Diyarbakır’da beden eğitimi öğretmeni Özgür Büyük’ün imkanı olmayan okullar için başlattığı kampanya yoğun ilgi gördü. Kampanyaya başlarken 25 okul hedeflediklerini dile getiren Büyük, “Bugün verdiklerimizle beraber 51’nci okula ulaştık. Malzeme destekleri de gelmeye devam ediyor. Her şeyi devletten beklememek lazım. Tabi ki devletimizin yaptıkları da ortada ama özel sektörü de ayağa kaldırmak lazım” dedi.

Her şeyi devletten beklemedi 51 okula spor malzemesi ulaştırdı

13 Kasım 2017 15:01

Merkez Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Özgür Büyük, imkanı olmayan okullar için spor malzemesi kampanyası başlattı. Kampanyaya başlarken 25 okul hedefleyen Büyük, gelen desteklerle 51 okula ulaştı. Okullardaki birinci sorunun malzeme sıkıntısı olduğuna değinen Büyük, “Biz bu projeyi başlattığımız zamanda da üstüne basarak söyledik. Her şeyi devletten beklememek lazım. Tabi ki devletimizin yaptıkları da ortada ama özel sektörü de ayağa kaldırmak lazım. Diyarbakır’da 24’e yakın özel okul var. STK’lar, işadamları, kulüplerimiz var. Bunları biraz ayağa kaldırmamız lazım. Sosyal medya üzerinden durumu iyi olmayan köy ve ilçe okulları başta olmak üzere okullara sportif anlamda malzeme desteği sunmaya çalışıyoruz. Aslında amacımız 25 okuldu. Bugünden itibaren verdiklerimizle beraber 51’nci okula ulaştık. Malzeme destekleri de gelmeye devam ediyor. Herhalde 110 okula ulaşacağız” dedi.

“Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz”

Verdikleri malzemelerin çok büyük olmadığını ama farkındalık oluşturmaya çalıştığını aktaran Büyük, “Bir kişi bunu yapabiliyorsa birkaç kişi birleşip daha farklı çalışmalar yapabilir diye düşünüyorum. Sportif anlamda destek alabileceğimiz insanlarla görüştük. Çok da güzel dönüşler oldu. Almanya’dan bile ‘Biz ücretini gönderelim topu siz alın’ diyenler oldu ama hiçbir şekilde ücret kabul etmiyoruz. “Topu bize ulaştırın, sizin vasıtanızla meslektaşlarımıza ve öğrencilere verelim” diyoruz. Tepkiler güzel, kampanya büyümeye devam ediyor. Aslında biz kampanyayı bitiririz diyorduk ama bu gidişle bitirmeyeceğiz. Kampanyayı top anlamından çıkarıp artık voleybol, basketbol filesi, badminton seti, dart malzemeleri gibi malzemelere dönüştürmeye çalışacağız. Her şeyi de devletten beklemeyelim. Diyarbakır’da, bölgede iş adamlarımız var. Onları bu konuda uyandırmamız gerekiyor. Onları uyandırırsak devletimize hiç gerek kalmadan bütün okullara çok daha güzel bir şekilde ulaşabiliriz” diye konuştu. 

Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık
 

 

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