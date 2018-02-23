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Her şeylerini satarak dünya turuna çıktılar

Dünya turu için 4 ay önce İngiltere'den yola çıkan seyyah çift, Bursa'nın İznik ilçesinde konakladı. İngiliz çift, ev ve arabalarını satıp, motosiklet ile 10 yıl sürecek dünya turuna çıktıklarını söyledi.

Her şeylerini satarak dünya turuna çıktılar

23 Şubat 2018 09:02

İngiliz Andy Davidson (30) ve Alissa Patter'in (29), 4 ay önce her şeylerini satıp dünya turuna çıkmaya karar verdi. İngiliz çiftin bu macerası tam 10 yıl sürecek. Genç seyyahlar, Fransa, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı. Salı günü İznik'e gelen ve cuma günü yeniden kaldıkları yerden tura devam edecek olan Davidson ve Patter, şu ana kadar 5 bin kilometre yol kat ettiklerini söyledi.

İngiltere'de motor sporları dergisinde yazar olan Davidson ve finans uzmanı Patter, 2 yıl önce kendilerine bu yolculuğa nasıl başlayabilecekleri sorusunu sorduklarını, ardından ise herşeyi satıp böyle bir maceraya atıldıklarını söylediler. Türkiye'ye hayran kaldıklarını belirten Davidson, "Türkler çok sıcak kanlı. Yemekleri de çok lezzetli" dedi.

İngiliz çift, cuma günü 10 yıl sürecek olan dünya turuna kaldıkları yerden devam ederek, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Tacekistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Japonya, Hindistan, Asya, Güney Amerika, Güney Afrika'yı gezip tekrar İznik'e dönmeyi hedefliyor. 

Halil Ataş - Zafer Peker
 

Etiketler: bursa, dünya turu, ingiliz çift

 

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