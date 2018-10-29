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'Her takımın kötü dönemleri vardır'

'Her takımın kötü dönemleri vardır'
'Her takımın kötü dönemleri vardır'

MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, maç sonrası sarı-lacivertli taraftarların tepkisi için, “Her takımın kötü dönemleri vardır” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası konuşan MKE Ankaragücü futbolcusu Korcan Çelikay, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Fenerbahçe'yle burada oynamak her takım için zor. Elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe maçı sonrası tepkiler oldu. Her takımın kötü dönemleri vardır. Bunları en kısa zamanda aşarlar umarım. Biz kendi galibiyetimizi 3 puanımızı mutluluğumuzu yaşıyoruz. Bundan sonrası için çalışmalarımız devam edecek. Bu sene ligi en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
Ozan Buğra Koşar

 

 

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