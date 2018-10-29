Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası konuşan MKE Ankaragücü futbolcusu Korcan Çelikay, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Fenerbahçe'yle burada oynamak her takım için zor. Elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe maçı sonrası tepkiler oldu. Her takımın kötü dönemleri vardır. Bunları en kısa zamanda aşarlar umarım. Biz kendi galibiyetimizi 3 puanımızı mutluluğumuzu yaşıyoruz. Bundan sonrası için çalışmalarımız devam edecek. Bu sene ligi en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Ozan Buğra Koşar