Türkiye'de 1 Nisan 2016 tarihinde kullanılmaya başlanan 4.5G teknolojisine geçiş yapan Turkcell'lilerin sayısı 21 milyonun üzerinde çıktı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; yaklaşık her üç Turkcell'liden ikisinin 4.5G aboneliğini aktif hale getirirken Turkcell'in dijital ürün ve servislerine olan talebin de arttığı, 2016 yılının üçüncü çeyreğindeki data kullanımının 4.5G'nin etkisi ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 142.619 TB'a ulaştığı bildirildi

4.5G ile birlikte Turkcell'in BiP, fizy, TV+, lifebox ve GollerCepte gibi servislerini kullananların sayısı hızla yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam mobil internet data trafiği de 1 Nisan öncesine göre önemli miktarda artış gösterdiği 4.5G'de kullanılan datanın toplam trafiğe oranı yüzde 24'e yükselirken, Turkcell şebekesindeki 4.5G uyumlu cihaz sayısı ise 10 milyonu aştığı belirtildi. Ayrıca; Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulaması BiP'i indirenlerin sayısı, 4.5G'ye geçilen 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren yüzde 30 artış göstererek 11 milyona ulaştığı, müzik platformu fizy'nin indirme sayısı da 7,6 milyona ulaşırken, GollerCepte servisi de 2,7 milyon defa indirildiği açıklandı. Bireysel depolama servisi lifebox 3,4 milyon kez indirilirken televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu TV+'ın indirme sayısı ise 2,5 milyonu geçtiği kaydedildi.

