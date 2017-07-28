Her yerde kayıp oğlunu arıyor

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Muhammed Fatih Kocabay, annesi Sema Erşen'e spora gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Uzun bir süre oğlu Muhammed Fatih'ten haber alamayan ve telefonla da kendisine ulaşamayan anne Sema Erşen, oğlunun irtibata geçtiğini düşündüğü akrabalarıyla durumu paylaştı. Akrabalarının da Muhammed Fatih'ten haber almaması üzerine anne Erşen durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda kayıp olan Muhammet Fatih'in banka hesabında bulunan parayı çektiği ve telefonunu da kapattığı öğrenildi. Anne Sema Erşen ise 15 gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Muhammed Fatih'i arıyor. Eşinden ayrı ve oğlu Muhammed Fatih'le yaşayan anne Erşen, vatandaşlara çağrıda bulunarak oğlunu görenlerin hemen durumu polise bildirmesini istedi.

Oğlunun hayatından endişe eden anne Erşen, kayıp Muhammed Fatih'in bir an önce bulunmasını istedi.