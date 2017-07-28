Diğer
Kategoriler

Her yerde kayıp oğlunu arıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kadın, 15 gün önce spora gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen oğlunu arıyor.

Her yerde kayıp oğlunu arıyor

28 Temmuz 2017 16:16

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Muhammed Fatih Kocabay, annesi Sema Erşen'e spora gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Uzun bir süre oğlu Muhammed Fatih'ten haber alamayan ve telefonla da kendisine ulaşamayan anne Sema Erşen, oğlunun irtibata geçtiğini düşündüğü akrabalarıyla durumu paylaştı. Akrabalarının da Muhammed Fatih'ten haber almaması üzerine anne Erşen durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda kayıp olan Muhammet Fatih'in banka hesabında bulunan parayı çektiği ve telefonunu da kapattığı öğrenildi. Anne Sema Erşen ise 15 gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Muhammed Fatih'i arıyor. Eşinden ayrı ve oğlu Muhammed Fatih'le yaşayan anne Erşen, vatandaşlara çağrıda bulunarak oğlunu görenlerin hemen durumu polise bildirmesini istedi.
Oğlunun hayatından endişe eden anne Erşen, kayıp Muhammed Fatih'in bir an önce bulunmasını istedi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!