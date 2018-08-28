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Her yıl 2,1 milyar ekmek çöpe atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”na ilgi çığ gibi büyüyor.

Her yıl 2,1 milyar ekmek çöpe atılıyor

28 Ağustos 2018 10:33

Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı uzmanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline, "Ekmek İsrafının Önlenmesi ve Sağlıklı Ekmek Tüketimi" eğitimi verdi.
Bayat ekmekle yapılacak çok şey var

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Diyetisyenlerinden Aysu İlhan tarafından verilen eğitimde; ekmeğin tarihçesi, ekmeğin beslenmedeki önemi, ekmek israfı ve bayat ekmek ile yapılabilecek çok sayıda alternatif yemek tarifi ayrıntılı olarak anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime personel yoğun ilgi gösterirken, kampanya ile Türkiye'de ekmek israfının boyutlarının araştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Her yıl 2,1 milyar ekmek çöpe atılıyor

Ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2 milyar 100 milyon ekmek israf oluyor. Ekmek israfının maliyeti ise bir o kadar yüksek.

Yapılan araştırmalar ekmek israfının ülke ekonomisine faturasının, 1 milyar 546 milyon TL olduğunu gösteriyor. Bu rakam un ihracatında lider konumda bulunan Türkiye'nin un ihracatından elde ettiği gelire de eşit.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2013 yılında başlatılan özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçirilen “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” ile ekmeğin poşette saklanmasından, dilimlenerek tüketilmesine kadar birçok tavsiye de personelle paylaşılıyor.  

Ayşe Üngör
 

 

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