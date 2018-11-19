Her yıl 3 milyon kişi KOAH'tan ölüyor

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Akın Kaya, 21 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle yaptığı açıklamada dünyada 384 milyon KOAH hastası olduğunu ve her yıl 3 milyon kişinin bu hastalıktan öldüğünü ifade etti. Prof. Dr. Kaya, “Eğer sigara kullanıyorsanız ya da sürekli öksürük, balgam veya nefes darlığı gibi sorunlar yaşıyorsanız KOAH üzerinde düşünme zamanınız gelmiş demektir. Bunun için ne geç ne de erken, tam doğru zamandasınız” dedi.

BELİRTİLERİ

Sigara içenlerin yarısında zamanla KOAH hastalığının geliştiğini bildiren Dr. Kaya, “Ancak hastalığın teşhisindeki gecikme nedeniyle akciğerdeki yıkım maalesef yıllarca ‘saman altından su yürütülmesi' gibi sinsi bir şekilde devam etmektedir. 40-50 yaşlardan sonra hastalığa bağlı şikayetler aşikar hale gelmekte ve kısa sürede kişiyi sınırlamakta ve yaşam kalitesini çok düşürmektedir. KOAH nefes darlığı, özellikle nefes verme sırasında güçlük, göğüste sıkışma, yürürken veya merdiven veya yokuş çıkarken tıkanma, nefes alıp verme sırasında hırıltı, hışırtı, öksürük ve balgam çıkarma gibi belirtilerle kendini gösterir” ifadelerini kullandı.

“KOAH ÖNLENEBİLİR, TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR"

“Sizde KOAH var mı? Bu sorunun cevabını almak için birkaç dakika zaman ayırmanız ve bir göğüs hastalıkları uzmanına gidip solunum testi yaptırmanız yeterli olacaktır” diyen Prof. Dr. Akın Kaya, “KOAH önlenebilir, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Eğer halen sigara kullanıyorsanız veya geçmişte kullanmış iseniz, mesleki veya çevresel zararlı toz, duman ve gazlara maruziyetiniz varsa solunum testi yaptırmak için şimdi tam zamandasınız. Ne geç kalmış sayılırsınız ve de bunun için henüz erken değil” dedi.