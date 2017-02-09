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"Her yıl yaklaşık 5 milyon kişi sigara ve tütün kullanımı nedeni ile hayatını kaybediyor"

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, “Her yıl yaklaşık 5 milyon kişi sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeni ile hayatını kaybediyor" dedi.

&quot;Her yıl yaklaşık 5 milyon kişi sigara ve tütün kullanımı nedeni ile hayatını kaybediyor&quot;

09 Şubat 2017 11:09

Her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilen sigara ve tütün kullanımının, sadece içenleri ilgilendiren bireysel bir sorun olmaktan çıktığını, herkesi etkileyen psikososyal bir sorun haline geldiğini ifade eden YDÜ Hastanesi Uzman Psikoloğu Denizgil , aynı zamanda sigara ve tütün kullanımının tedavi edilmesi gereken bir beyin hastalığı olduğunu söyleyerek sözlerine söyle devam etti: “Belki de birçok kere sigarayı bıraktınız. Ancak hedef onu tamamen terk edebilmek ve en önemlisi bunun devamlı olmasını sağlayabilmek olmalıdır. Artık nikotin eksikliği semptomlarından kurtulmak çok kolaydır. Hangi yaşta olduğunuzun ya da ne kadar süre sigara içtiğinizin önemi yoktur. Sigarayı bırakmanız, daha uzun ve daha sağlıklı yaşamanıza yardım edecektir” dedi.

Sigara içenler fiziksel ve psikolojik açıdan nikotine bağımlı olarak yaşıyor

Nikotinin tütün bitkisinde bulunan, kokain ve eroin kadar bağımlılık yapan çok kuvvetli bir narkotik madde olduğunu ifade eden Uzm. Psikolog Denizgil, vücudun zamanla fiziksel ve psikolojik olarak nikotine bağımlı hale geldiğini söyledi. Yapılan araştırmalara da değinen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, tiryakilerin sigarayı bırakmaları ve ondan tamamen vazgeçebilmelerinin, fiziksel ve psikolojik durumları yenmeden geçtiğini belirtti.

Sigara akciğer kanseri dışında birçok kansere de neden oluyor

Sağlığın korunabilmesinde sigarasız yaşamın büyük bir rol oynadığını dile getiren Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, genelde herkesin sigaranın sadece akciğer kanserine yol açtığını bildiğini, çok az kişinin ise sigaranın aynı zamanda ağız, gırtlak, mesane (idrar kesesi), böbrek, pankreas, serviks (rahim), mide kanseri ve bazı lösemilere (kan kanseri) de sebebiyet verdiği bilincinde olduğunu ifade etti.

Sigara en yaygın kullanılan tütün maddesi

Tüm dünyada sigara ve tütünün en yaygın kullanılan ve bağımlılık yapan maddeler olarak kabul edildiği bilgisini veren Uzm. Psikolog Denizgil, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sigara ve tütünün önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirerek sözlerini sonlandırdı. 
 

Etiketler: sigara ve tütün kullanımı, Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)


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