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Herkes bunu konuşuyor: Yoksa saçları peruk mu?

Donald Trump’ın son derece çekişmeli geçen seçim kampanyası boyunca tüm davranışları, jestleri mercek altına alındı. Geçtiğimiz günlerde Amerika Devlet Başkanı seçilen Trump hakkında en çok merak edilen konuların başında ise, saçları geliyor

Herkes bunu konuşuyor: Yoksa saçları peruk mu?

11 Kasım 2016 12:50

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, konu hakkında şunları söyledi: “Evet, ben de herkes gibi çiçeği burnunda ABD Başkanı Donald Trump’in saçlarına takıldım. Uzun bir süre kendisini yakından takip edeceğimizi bildiğimden hatta takıp etmeyi bırakın, mecburen her adımda önümüze çıkacağını öngördüğümden biyografisini okudum. Denk geldiğim her sitede de saçlarına baka kaldım. İlk etapta Donald Trump’ın saçları sanki peruk gibi gözüküyor, doğru. Fakat muhtemelen değil. Zaten bir dünya devinin başkanının, ayrıca bu denli servet sahibi bir iş adamının, bu devirde peruk takacağını düşünmek dahi istemiyorum. Fakat bir gariplik var. Dikkat edin. Rüzgar esse de gerçekleri anlasak gibi bir içses beliriyor insanın içinde.”

Saç çizgisinde sorun var

“Trump’ın görünüşünde bir gariplik var, sorun ise saç çizgisi. Çünkü Donald Trump 1946 doğumlu. Çünkü Trump tam 70 yaşında ve bu şekilde bir saç çizgisinin olması pek de mümkün değil. Saç çizgisi dediğimiz alan, alından başlayan saçların konumlandığı yerdir. Erkeklerde kadınlara nazaran daha açıktır, yani daha geniş alınları vardır. Yaş ilerledikçe bu alın çizgisi yükselmeye, derinleşmeye başlar. Fakat Donald Trump’ın alın çizgisi yeni doğmuş bebeğinki gibi. Saçlarında peruk yok. Tahminim şu yönde. Trump saç ekimi yaptırmış yıllar önce, fakat saç ekimi yapan doktoru Trump’ın yaşını dikkate almadan, saç çizgisini yanlış konumlandırmış. Büyük bir olasılıkla 10- 15 sene evvel yaptırdığı bu saç ekimi işleminde yaşa göre bir planlama yapılmamış” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur ayrıca şunları söyledi: “ Saç ekimini yapan doktor da hatalı işleminden dolayı son derece mahcup ki, hiç sesini çıkarmıyor”.

Saç ekimi yaptırırken dikkatli olun

Cihantimur saç ekimi yaptırmayı düşünenlere tavsiyelerde bulundu: “Bakın ister dünyanın 50 zengin adamı listesinde adınız geçsin, ister paraya para demeyin, eğer yanlış insanların, profesyonel, işinin uzmanı olmayanların eline düşerseniz, paranızla rezil olursunuz. Lütfen saç ekimi yaptırmayı düşünüyorsanız, araştırmalarınızı çok iyi yapınız. Maliyetlerden evvel düşünmeniz gereken en önemli konu, saç ekimi merkezinin kalifiye kadrosu ve profesyonelliği olsun. Mutlaka ön görüşme yapın, daha evvel yaptıkları işleri inceleyin. Bu deneyimi yaşamış insanlara ulaşmaya çalışın, fikirlerini ve tecrübelerini sorun” dedi ve ekledi: “Saç ekimi tıbbı bir işlem. İşlemin illaki bir doktor tarafından planlanması gerekir. Sanatsal bakış açısı gerektirir. El işçiliği gerektirir. Sizler de araştırmalarınızı yaparken lütfen yurt içi ve yurt dışı tüm araştırma ve haberleri okuyun, bilgi sahibi olun.”
 

Etiketler: Donald Trump, Op. Dr. Bülent Cihantimur


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